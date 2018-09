Årets store trend på IFA 2018 er 8K – her er de nye TV-ene

IFA 2018 har vært preget av én stor trend – nemlig 8K-TV-er. Ryktene gikk riktig nok på forhånd om at blant andre Samsung gikk med planer om å lansere en slik TV, men det var ikke så mange som så for seg at den nye teknologien skulle prege årets messe i Berlin så mye.

Det skal også nevnes at det faktisk allerede finnes en 8K-TV på markedet, og den er laget av Sharp. Den har imidlertid vært i en prisklasse som gjør at den absolutt ikke er innen rekkevidde for vanlige folk, men den nye strømmen av lanseringer tyder på prisene kan begynne å bli mer overkommelige fortere enn ventet.

Først ute

LG var altså først ute allerede på onsdag, da vi meldte om at de hadde lansert verdens første 8K OLED-TV. TV-en selskapet har vist frem er på hele 88 tommer, og det i seg selv er jo imponerende. Utover det vet vi imidlertid ikke så mye om denne TV-en, og vi mistenker at LG først og fremst var ute etter å komme Samsung og de andre i forkjøpet.

Neste produsent som avduket sin nye 8K-TV var Samsung med modellen Q900R, og det er tydelig at Samsung har kommet litt lenger med sitt produkt. Denne TV-en skal nemlig komme i ordinært salg allerede i høst.

Den gjør bruk av Samsungs QLED-teknologi, og den har en 85-tommers skjerm med lysstyrke på 4000 nits og støtte for HDR10+. I tillegg skal oppskaleringen være drevet av AI som gjør bruk av en fortløpende oppdatert bildedatabase til å gjenkjenne objekter og fylle inn detaljer.

Ved siden av 85-tommersvarianten, planlegger Samsung også å slippe modeller på 65, 75 og 82 tommer.

Vår utsendte til IFA 2018 har tatt en nærmere titt på 85-tommersutgaven, og du kan lese mer om vårt førsteinntrykk her.

Også Toshiba har lansert sin første 8K-TV under IFA 2018, men de holder seg til en mer ordinær 65-tommers modell. Dette er også bare å regne som en konsept-modell, og lite er kjent om den utover at den ifølge Pocket Lint skal være utstyrt med HDR, 8K-oppskalering og Dolby Vision. Det siste kan ikke Samsung skryte av med sin Q900R.

I løpet av IFA 2018 har også Sharp vist at de vil prøve å holde følge i 8K-kappløpet med en ny generasjon 8K-TV, og denne gangen skal de komme i 60-, 70- og 80-tommers utgaver.

Sharp skryter også av at de har gitt TV-ene gode oppskaleringsevner, og 1080p- og 4K-materiale skal dermed se mye bedre ut på de store skjermene.

Disse TV-ene er ventet i europeiske butikker først neste år, men selskapet har ikke gitt ut noe informasjon om priser ennå.

Hva er egentlig 8K og trenger vi det?

Det er fristende å stille spørsmål ved om vi faktisk trenger 8K, både fordi 4K virker som mer enn nok piksler og fordi det i praksis omtrent ikke finnes 8K-innhold tilgjengelig. Det er jo heller ikke nytt at bransjen stadig jager etter noe nytt å selge oss, og det er ikke alltid det er ting vi faktisk trenger.

8K er kort og godt en oppløsning på 7680 x 4320 piksler. Sammenlignet med 4K blir det dermed 4 ganger flere piksler (3840 x 2160), mens det er snakk om hele 16 ganger flere piksler enn full HD (1920 x 1080). Det høres jo definitivt ut som mer enn de fleste trenger.

Det vi imidlertid må huske på er at trenden stadig beveger seg mot større TV-er, og med større TV-er kreves det flere piksler for at den opplevde bildekvaliteten skal bli den samme. 8K gir nok først og fremst mening når man kommer opp i 70-80 tommer, men stadig flere kjøper 65-tommere og steget videre opp blir dermed ikke like stort.

Når det gjelder innhold så vil nok folk i overskuelig fremtid være nødt til holde seg til oppskalert HD- og 4K-materiale, men kvaliteten blir likevel bedre enn med en 4K-TV.

Om det er verdt pengene å oppgradere nå i høst er imidlertid en annen sak, for de første modellene på markedet blir selvfølgelig dyrere enn hva folk flest vil være villige til å betale.