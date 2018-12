Årets julegave på tilbud: Spar op til 26 % på Google Home Mini-sæt

Der er ingen tvivl om, at de stemmestyrede smarthøjttalere Google Home og Google Home Mini vil vække glæde i rigtigt mange hjem over hele landet, når julegaverne er blevet befriet for deres farvestrålende indpakning juleaften.

Som vi rapporterede i går forudsiger eksempelvis både prissammenlignings-tjenesten PriceRunner og Elgiganten, at Google Home-produkterne bliver nogle af de største højdespringere på listen over årets mest populære julegaver.

Hos Elgiganten vil man vist gerne hjælpe tendensen lidt på vej, for i disse dage tilbyder forhandleren Google Home Mini med glimrende flerkøbsrabat.

Hvis du nøjes med én af de små intelligente højttalere, er prisen 449 kroner, men tager du to, skal du af med i alt 799 kroner og sparer altså en lille hundredelas. Men køber du tre eksemplarer, skal du kun slippe 999 kroner i alt. Du får altså en besparelse på hele 26 procent, hvis du går linen ud og snupper en trio.

Tilbuddet på Google Home Mini gælder alle tre farve-varianter og varer til den 23. december, så du kan stadig nå at få de sidste julegaver i hus med pæn rabat.

Og det stopper ikke en gang her, for du får tilmed et abonnement på YouTube Music Premium med i købet. Den frie periode udløber den 8. april 2019, hvorefter YouTube Music Premium fortsætter til 99 kr. per måned - men der er ingen binding.

Er du på udkig efter den større Google Home-variant, har Elgiganten også en flerkøbsrabat, du kan tjekke her.

