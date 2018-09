Apples store lancering er slut: Her er resultaterne

Efter adskillige måneder med rygter og uofficielle nyheder er det omsider slut. Apple har i aften holdt deres store præsentations-show fra Steve Jobs Theater i Apple Park, San Francisco, og resultatet er som følger: iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR er de nye smartphones, og designmæssigt er den store forskel på de tre primært farver og størrelser. Forbedringerne skal findes under den lækre overflade.

Udover de nye mobiler fik vi også præsenteret - som forventet - et nyt Apple Watch 4 med et par banebrydende features. Til gengæld må vi så desværre konstatere, at vi - som beskrevet tidligere i dag - ikke fik en ny iPad Pro i denne omgang.

iPhone XS og iPhone XS Max

Ganske som vi havde forventet, så er den nye iPhone XS en typisk S-udgave, og det vil sige, at der i højere grad er tale om mindre forbedringer og justeringer, end om de store nyheder.

Mere interessant er den nye iPhone XS Max. Selv om den er 6,5 tommer stor, så er telefonen - ifølge Apple - ikke større end en iPhone 8 Plus. Forskellen ligger i størrelsen på selve skærmen, der har en opløsning på 2688 x 1242. Sammenlignet med skærmen på iPhone XS, der har en opløsning på 2436 x 1175, betyder det, at begge har 458 ppi, hvilket Apple nu betegner som en Super Retina-skærm.

Begge de nye mobiler kommer med en ny A12 Bionic-processor, som både er hurtigere og mindre strømforbrugende end forgængeren. Faktisk bruger den helt op til 50 procent mindre i strøm.

Med hensyn til kameraet, så er der ikke sket så meget hardwareforbedring, men til gengæld er der er tale om bedre AI-software, som giver langt bedre billeder.

Vi har endnu ikke haft tid til at teste dette, men angiveligt tager kameraet en række billeder med forskellig eksponering, blander dem sammen og får til slut et forbedret resultat.

Tidligere på året erobrede Samsung lagringstronen med en 512 GB intern disk, men det holdt ikke længe, idet Apple nu er nået op på siden med samme antal GB.

Herhjemme fås de nye mobiler i farverne sølv, space grey og guld.

Med hensyn til batteritid, så klarer den nye XS-udgave sig en halv time bedre end den "gamle" X'er, og XS Max skulle angiveligt kunne klare sig omkring halvanden time længere.

Både iPhone XS og XS Max kommer i udgaver med 64, 256 og 512 GB, og priserne starter fra henholdsvis 8.889 kroner og 9.799 kroner.

De kan forudbestilles den 14. september, og de når frem til butikshylderne den 21. september.

iPhone XR

Som vi skrev tidligere i dag, så er telefonen den seneste nyhed i den billige ende, og den kommer med navnet iPhone XR - og ikke iPhone XC.

Den har en 6,1 tommer skærm og er - i modsætning til XS og XS Max - lavet i aluminium. Til gengæld kommer den blot med en LCD-skærm.

Farvemæssigt kan man her vælge mellem sort, hvid, gul, blå, koral og rød.

Kameramæssigt er iPhone XR udstyret med et bagsidekamera, og selv om Apple hævder, at den har de samme muligheder som XS og XS Max, så skal vi nok være realistiske og erkende, at det nok ikke er helt det samme.

Skærmopløsningen er på 1792 x 828, og telefonen kommer med den nye A12 Bionic-processor.

Prisen starter ved 6.699 kroner, og den kommer i udgaver på 64, 128 og 256 GB.

iPhone XR kan forudbestilles på Apples hjemmeside fra den 19. oktober. Man kan også forudbestille den hos teleselskabet 3 allerede nu. Den rammer butikkerne den 26. oktober.

Apple Watch 4

Ganske som forventet, så præsenterede Apple også deres nye Apple Watch 4, der har fået en 30 procent større skærm, uden at det er gået ud over størrelse på selve uret. Faktisk er det blevet en smule tyndere, hvilket mange sikker t vil sætte pris på.

Processoren har fået et godt spark bagi - faktisk helt op til 50 procent mere - ligesom batteritiden er blevet forøget, så uret kan holde en hel dag.

Men det mest spændende ved Apple Watch 4 er formentlig den nye EKG-måler. Det er første gang, at denne funktion er hældt ned i et forbrugerprodukt. Den kan måle hjerterytme, tjekke din puls, og hvis du vil have det, er uret i stand til at sende en alarm ved uregelmæssige målinger.

Det er dog usikkert, hvordan dette vil fungere i praksis herhjemme.

Apple Watch 4 kommer tillige med nye træningsfunktioner, og prisen med GPS i Danmark er 3.299 kroner.

Hvis du vil have uret med GPS og mobildata koster uret fra 4.099 kroner.

Apple Watch 4 kan forudbestilles fra den 14. september, mens den kommer i butikkerne den 21. september.