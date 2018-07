Apples Mac-serie ser ud til at få en stor opdatering, rygter om en ny Mac mini

Den kendte Apple-analytiker Ming-Chi Kuo er berømt for at være i stand til at forudse nye produkter fra Apple et godt stykke tid i forvejen, så når han begynder at tale om, hvad der venter forude fra Cupertino-selskabet, så er det værd at høre efter.

Ifølge 9to5Mac har den spektakulære spåmand netop offentliggjort en ny rapport, der forudsiger, at Apple har planer om at ryste Mac-posen godt og grundigt til efteråret (mellem september og midt-december).

Som man kan forvente, siger forudsigelserne, at der vil være opdateringer af Apples MacBook, MacBook Pro og iMac-serierne, hvilket inkluderer en seriøs opgradering af skærm-ydelserne, men hvad der er mere overraskende, er, at Kuo er overbevist om, at Apple omsider vil udskifte Macbook Air med en ny budget-bærbar.

Så langt, så godt. Endnu mere interessant er det dog, at analytikeren også forudsiger en længe ventet fornyelse af Mac mini-serien, som er blevet ignoreret i næsten fire år.

Mere nyt

Udover de nævnte opdateringer så holder Kuo nu endnu mere fast i sine tidligere forudsigelser om en ny iPad Pro med ansigtsgenkendelse samt en billigere udgave af iPhone med LCD-skærm (den kan muligvis komme til at hedde iPhone9).

Og vi skal også forvente to nye Apple Watch-modeller med større skærm, henholdsvis 1,57 og 1,78 tommer. Begge smarture siges at komme med en pulsmåler.

Også på trapperne skulle være den længe ventede AirPower opladningsplade (som vi tidligere har skrevet om), ligesom de populære AirPods også får en overhaling - om end det nok ikke bliver i en støjreducerende udgave, som tidligere er sat til lancering i 2019.

Om alle disse forudsigelser holder stik, må vi vente og se, men hvis bare halvdelen af dem holder, så bliver det et nyt rekordår for Apple.