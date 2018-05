Apples HomePod understøtter nu stereopar og lyd i flere rum som rivalen Sonos

Apple har foretaget et træk, der helt sikkert vil bringe sved frem på panden hos Sonos’ chefer. For Apple har netop lanceret en opdatering til sin HomePod-højttaler, der giver mulighed for stereopar og lyd i flere forskellige rum.

Den gratis opdatering gør brug af Apples nye AirPlay 2-lydteknologi, så dedikerede Apple-fans med råd til at købe to af de Siri-drevne højttalere nu kan afspille musik i en traditionel stereo-opstilling.

Opdateringen giver dig også mulighed for at afspille forskellige tracks til flere HomePod-højttalere spredt rundt omkring i dit hjem, eller at få dem alle til at afspille det samme track synkront, uanset hvor højttalerne er placeret.

Nogle links i denne artikler henviser til artikler, der er skrevet på engelsk. Vi arbejder løbende på, at flere sider bliver vist på dansk.

Nem opsætning

Apple lover, at opsætningen af de nye funktioner er enkel. Når en HomePod placeres i samme rum som en anden enhed, vil du automatisk få tilbudt at gøre dem til et stereopar. For at undgå, at du hører to forvirrende Siri-stemmer på én gang, er det kun den ene af højttalerne, der svarer på dine talekommandoer.

På samme måde kan grupperede højttalere - eller højttalere, der står i værelser rundt omkring i hjemmet - styres via Apples Control Center, hvor Siri forstår talekommandoer om specifikke tracks, der skal afspilles i bestemte rum.

Det bringer Apples smart-højttalere mere på linje med den funktionalitet, der tilbydes af Sonos’ Alexa-højttalere og Amazons Echo-serie. De pebrede priser på Apples HomePod-produkter vil dog nok begrænse omfanget af brugere, der kan og vil investere i opdateringens nye muligheder for lyd i flere rum. Men inkarnerede Apple-fans, der ikke bekymrer sig om prismærket, vil helt sikkert juble over nyhederne.