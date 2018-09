Apples 2018-lansering: Alt vi forventer å se

Nå er vi ekstremt nærme årets store Apple-lansering, og selv om interessen virker litt dempet i år forventer vi likevel at noen spennende produkter skal vises frem.

Grunnen til den dempede entusiasmen er todelt – for det første er de fleste (inkludert teknologipressen) usikre på hva de nye telefonene skal hete, og det fører nok til at forvirring til en viss grad overskygger en eventuell begeistring.

For det andre er det ikke så mange som forventer noe virkelig banebrytende i år, etter at Apple lanserte iPhone X med helt nytt design og nye funksjoner i fjor.

Men det er ikke dermed sagt at ikke Apple kan overraske. Ikke minst peker ryktene mot at selskapet skal lansere hel fem nye produkter, og det i seg selv gjør denne lanseringen til den mest omfattende på flere år. Dermed blir det nok verdt å følge med likevel.

iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XC?

iPhone X får snart en oppgradering med iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XC.

Dette er det store mysteriet som har forfulgt oss i månedsvis: hvordan blir telefonene Apple skal vise frem i Steve Jobs-teateret onsdag kveld? I fjor var første gang de avduket tre nye telefoner under samme arrangement, og dessverre for våre slitne fingre kan nok det skje i år også.

Før vi går nærmere inn på hva som er på vei – hvis du har en iPhone 7 eller eldre og planlegger å oppgradere i år, så må du venne deg til tanken på at Apples ikoniske hjem-knapp nå blir borte.

De nye telefonene får alle heldekkende skjerm, og det betyr at det ikke er plass til knapper på fronten. Dermed er det ganske sikkert at du kommer til å måtte låse opp telefonen med ansiktet ditt hvis du kjøper en nye iPhone i 2018.

Det er ventet at iPhone XS blir den viktigste nye telefonen. Det er dette som er arvtageren etter iPhone X, og den får en 5,8 tommer stor skjerm og all den nyeste teknologien til Apple. Sammen med den blir det også lansert en ganske lik men større modell på 6,5 tommer, og de seneste ryktene sier at den skal hete iPhone XS Max. (Vi er ikke helt overbevist om at det blir det endelige navnet).

Den litt mer overraskende nyheten er at det også er forventet at Apple skal lansere en variant på 6,1 tommer, som skal selges til rundt to tredjedeler av prisen til iPhone XS og som skal inneholde lignende teknologi. Vi har kalt denne telefonen iPhone 9 til nå, men ryktene peker mot at den viderefører X-navnekonvensjonen og blir hetende iPhone XC.

Legg mer til at vi sier lignende teknologi, for mye tyder på at byggekvaliteten, skjermoppløsningen og kamerateknologien blir noe svakere for å holde prisen nede.

Håper du på nyheter om en ny mindre iPhone, vil du nok dessverre bli skuffet. Det er veldig lite som tyder på at Apple skal lansere en oppfølger til iPhone SE.

Apple Watch 4 og mer om WatchOS 5

Det er på tide at Apple Watch 3 byttes ut med Apple Watch 4

Dette er nyheten treningsfolket kan bli begeistret over: en nye Apple Watch 4 som bringer med seg det første redesignet av Apples smartklokke siden den ble lansert i 2014.

Nei, vi kommer ikke til å få et rundt design – noe mange har ønsket seg i flere år, tross at den firkantede skjermen kan vise mer informasjon – men skjermen vil strekke seg lenger ut til kantene slik at den blir større selv om klokken ikke blir det.

På den måten blir det plass til enda mer på skjermen, og alt kan også bli mer lesbart. I tillegg ventes det alt oppløsningen vil økes, og det vil også gi generelt høyere bildekvalitet.

Vi forventer også å høre mer om Watch OS 5, altså operativsystemet som vil bringe med seg nye funksjoner til Apple Watch.

Den funksjonen flest håper på å se er StreamKit, som vil gjøre at for eksempel Spotify vil fungere bedre på klokka. Vi er imidlertid ikke helt overbevist om at det vil dukke opp.

I motsetning til iOS 12 har ikke Watch OS hatt noen beta tilgjengelig heller, og det gjør oss bare mer spent på hva den nye versjonen vil bringe med seg.

Alt om Apple Watch og WatchOS 5: Apple Watch 4 | WatchOS 5

Ny iPad Pro

iPad Pro 3 kan også snike seg med i Apples lanserings-event.

Jøss, kommer det til å dukke opp et nytt nettbrett under lanseringen også? Av de fem produktene er nok dette det minst sannsynlige, men nye bilder som dukket opp nylig bekrefter enkelte rykter vi har hørt i det siste.

Det viktigste ryktet er at iPad Pro 3 skal komme i de to samme skjermstørrelsene 10,5 og 12,9 tommer som dagens modeller, men de skal miste hjem-knappen og i stedet ta i bruk de samme sveipebevegelsene som iPhone X.

Heldigvis ser det ikke ut som den vil få et skjermhakk i iPhone X-stil. Skjermkantene blir litt bredere og det betyr at det fortsatt vil være plass til frontkameraet som trengs for å låse opp nettbrettet med ansiktet.

Dette fungerte fint på Samsung Galaxy Tab S4, og det kan være en lettere måte å låse opp nettbrettet enn en fingeravtrykkleser er.

Det skal imidlertid nevnes at det er mulig at Apple allerede har nok produkter å fokusere på, og at de derfor sparer iPad Pro til en senere lansering.

Mer informasjon om iOS 12

Vi får sannsynligvis vite mer om iOS 12, inkludert når den nye versjonen slippes.

Sist men ikke minst får vi nok vite mer om den nye versjonen av operativsystemet for iPhone og iPad, iOS 12.

Vi ser for oss at den funksjonen som blir fremhevet mest blir Screen Time – en funksjon som skal vise deg hvor mye tid du bruker på bestemte apper, og hvor ofte du plukker opp telefonen din. I tillegg kan du legge inn sperre som skal hjelpe deg til å bremse telefon- og nettbrettavhengigheten din.

Den største nyheten blir likevel lanseringsdatoen for iOS 12. Vi kan vente at det blir rundt 18. september, hvis vi tar utgangspunkt i fjorårets dato.