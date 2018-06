Apple watchOS 5 julkaisupäivä, uutiset ja ominaisuudet

Apple julkaisi uuden watchOS 5 -käyttöjärjestelmän älykelloillensa WWDC 2018 -tapahtumassa. Pidimme jo watchOS 4:stä, mutta viitonen parantaa entisestään kellojen fitness-ominaisuuksia.

WatchOS 5 sai oikeastaan enemmän uudistuksia kuin iOS 12, joten kaikki Applen älykellojen nykyiset ja tulevat omistajat ovat varmasti tyytyväisiä päivitykseen.

Apple julkaisi seuraavan sukupolven käyttöjärjestelmänsä odotetusti WWDC 2018 -kehittäjäkonferenssissa. Uutuuden nimeämislogiikka jatkaa yhtiölle tutulla linjalla, sillä päivityksen nimi on yksinkertaisesti watchOS 5.

Käyttöjärjestelmä on ladattavissa ilmaisena päivityksenä tämän vuoden syksyllä, mutta Apple ei ole ilmoittanut vielä mitään tarkkaa päivämäärää. Lopullinen versio julkaistanee syyskuussa, jolloin Apple lanseeraa todennäköisesti myös uuden Apple Watch 4:n.

Omistatko alkuperäisen Apple Watchin? Siinä tapauksessa et valitettavasti pysty asentamaan kelloosi uutta watchOS 5:tä.

Tämä on ensimminen kerta, kun Apple päätti olla tuomatta päivitystä kaikille kelloilleen. Tarvitset siis vähintään vuonna 2016 julkaistun Apple Watch Series 1:n asentaaksesi päivityksen älykelloosi.

Päivittääksesi kellosi käyttöliittymän tarvitset puhelimeesi uusimman iOS 12-käyttöjärjestelmän. iOS 12 julkaistaan syksyllä iPhone 5S:lle ja kaikille sitä uudemmille iPhoneille.

Oletko huomannut treenaavasi paremmin, jos kilpailet jotakuta vataan? Hyviä uutisia kaikille kilpailuhenkisille: Aktiivisuus-sovelluksen uusi päivitys mahdollistaa ystäviesi haastamisen. Voit aloittaa suoraan ohjelmasta viikon mittaisen aktiivisuus-kilpailun toisen Apple Watch -käyttäjän kanssa.

Kilpailette toisianne vastaan ja näette, kumpi saavuttaa enemmän pisteitä ja sulkee useammin aktiivisuus-rinkuloita.

Sovellus lähettää sinulle "valmentavia" ilmoituksia ja muistutuksia saadaksesi sinut liikkumaan enemmän viikon aikana. Kilpailun voittaja saa viikon päätteeksi erityisen mitalin Aktiivisuus-sovelluksessa.

Myös Harjoittelu-sovellus saa muutaman suuremman päivityksen. Se esimerkiksi osaa tunnistaa liikuntamuotosi automaattisesti kaikkein suosituimpien vaihtoehtojen välillä.

Voit siis esimerkiksi lähteä suoraan juoksulenkille, jolloin kello kysyy sinulta, haluatko aloittaa juoksutreenin. Kello myös muistaa sitä ennen juoksemasi matkan ja laskee sen osaksi harjoitustasi.

Kello ymmärtää myös, milloin lopetat harjoittelun. Jos se huomaa, että sykkeesi ja vauhtisi on alkanut laskemaan, kello kysyy, oletko lopettanut treenisi.

Emme tiedä vielä varmasti, mitkä kaikki harjoitusmuodot saavat kyseisen ominaisuuden, mutta se on tulossa ainakin juoksuharjoitteisiin.

Harjoittelu-sovellus saa myös aivan uusia harjoitusmuotoja, kun 12 aiempaan lajiin lisätään jooga ja patikointi. Kello mittaa molemmista kalorien kulutuksen sekä keston. Patikoinnin kohdalla saat myös tietoa kulkemistasi kilometreistä sekä korkeuseroista.

Apple toi lisäksi hyviä uutisia kaikille tavoitteellisemmille juoksijoille, kun se kertoi lisäävänsä kaikkiin juoksu- ja kävelyharjoitteisiin askelnopeuden mittaamisen. Myös kadenssiksi kutsuttu ominaisuus laskee kuinka monta askelta juoksija tai kävelijä ottaa minuutin aikana. Tieto on hyödyllinen kilpaa juokseville ja löytyy monista juoksukelloista.

Uudet juoksuominaisuudet eivät jää tähän, sillä juoksijat pystyvät jatkossa seuraamaan tehokkaammin myös keskinopeuttaan. Harjoittelu-sovellus osaa seurata pysytkö tavoitevauhdissasi ja huomauttaa sinua nopeuttamaan tahtiasi, jos meinaat jäädä siitä.

Voit seurata jatkossa reaaliajassa myös nykyistä vauhtiasi suhteessa edellisen kilometrisi keskivauhtiin, jotta saat pidettyä vauhtisi tasaisena tai kiihdytettyä sitä.

Suurin osa watchOS 5:n päivityksistä keskittyi juuri sen fitness-ominaisuuksiin, mutta uuden käyttöjärjestelmän myötä nähdään myös muita parannuksia.

watchOS 5:ssä on uusi radiopuhelinominaisuus, jonka avulla voi lähettää ääniviestejä kahden Apple Watchin välillä.

Ominaisuuden voi asettaa käyttöön kenen tahansa Apple Watch -käyttäkän kanssa. Yhteyden muodostamisen jälkeen ystäväsi voivat lähettää sinulle ääniviestejä koska tahansa kellosi ollessa päällä.

Radiopuhelintoiminto lähettää vastaanottajalle värähtävän ilmoituksen, jotta hän huomaa viestisi. Ominaisuus toimii hyvin pitkälti tavallisten radiopuhelinten tavoin, mutta kaikki viestiliikenne kulkee joko Wi-Fin tai mobiiliverkon kautta. Radiopuhelintoimintoa pääsee siis hyödyntämään kaikilla watchOS 5:n tukemilla älykelloilla.

Leikkisä ominaisuus sai suuret suosionosoitukset WWDC:ssä, mutta se julkaistiin oikeastaan jo vuonna 2014. Apple ei kuitenkaan koskaan tuonut sitä alkuperäiseen Apple Watchiin.

