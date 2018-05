Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) er landet

Teleselskabet 3 meddeler nu, at Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) med indbygget mobilforbindelse kan bestilles hos 3 i dag (fredag den 11. maj 2018). Med indbygget mobilforbindelse kan kunder være online, modtage opkald og sms'e på uret, også selv om de er væk fra deres telefon.

"Vi er meget glade for at være den første teleoperatør, der kan tilbyde Apple Watch Series 3 med indbygget mobilforbindelse. Det er en teknologi, som længe har været efterspurgt – så vi har store forventninger til, hvordan markedet tager imod det”, siger David Elsass, direktør for privatmarkedet hos 3.

Ideel træningsmakker

Apple Watch Series 3 tilføjer nu indbygget mobilforbindelse til verdens mest populære ur. Uanset om man er ude at løbe en tur, svømmer i poolen eller bare prøver at være mere aktiv i hverdagen, så gør Apple Watch Series 3 med mobilforbindelse det muligt at ringe, modtage sms’er og være i kontakt med omverdenen - selv uden en iPhone i nærheden. Tredje generation af Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) er med dets coaching-funktioner ideel som træningsmakker, det er vandafvisende ned til 50 meter, og så kommer uret med en ny barometrisk højdemåler, der måler den relative elevation.

Apple Watch Series 3 fås i to modeller: En med GPS og mobilforbindelse og en med GPS – begge med en 70 procent hurtigere dual-core processor og ny trådløs chip.

Foto: Pressefoto