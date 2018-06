Apple Watch 4 er med i iOS 12 beta 2

Apple har ikke officielt meddelt, at der kommer et nyt Apple Watch 4, men firmaet har kraftigt antydet, at man arbejder med et nyt iPhone-kompatibelt smartwatch.

Udviklerne af iOS 12 har netop lanceret beta 2-softwaren, og inde i koden finder man ifølge 9to5Mac referencer til Watch 4,2, Watch 4,3 og Watch 4,4.

Det antyder på det kraftigste, at Apple er i fuld gang med at fin-tune Apple Watch 4. I samme kode er der referencer til Watch 3,1 op til 3,4.

Og da den endelige version af iOS 12 er blevet bekræftet til lancering senere i år - formentlig september - så er der grund til at antage, at Apple Watch 4 er med i kølvandet.

Apple Watch 4 får muligvis større skærm

Det forlyder, at Apple arbejder med et helt nyt og frisk design til det tre år gamle smartwatch, og det medfører højst sandsynligt, at man gør skærmen større.

OK, det er måske lidt i overkanten.

Ifølge tidligere Apple-analytiker Ming-Chi Kuo bliver skærmen 15 procent større, men det betyder ikke, at uret kommer til at fylde 15 procent mere på håndleddet.

Apple Watch 3 og tidligere udgaver kommer i to størrelser: 42mm og 38mm, men kanten rundt om OLED-skærmen er tykkere, end de fleste foretrækker.

Apple Watch 4 går formentlig iPhone X i bedene med en næsten kant-til-kant skærm. Vi regner dog ikke med, at skærmen kommer med den berømte notch, men håber derimod, at vi får et FaceTime-kamera.

Et større batteri og sleeptracking-app

Andre rygter siger, at Apple Watch 4 får et større batteri, hvilket vil gøre det nye smartwatch tykkere, men til gengæld give mulighed for always-on display.

Et større batteri vil også give mulighed for en Sleep tracking-app, noget vi har ventet på siden Apple sidste år købte iværksættervirksomheden Beddit, der netop arbejder med dette område.

Der er nu mindre end tre måneder indtil den forventede "Ny iPhone 2018"-begivenhed, så mon ikke vi vil se en hel del flere rygter om Apple Watch 4 fra nu af og til september.