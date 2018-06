Apple Pay kommer til norske Visa-kunder

Fra og med i dag kan norske forbrukere med Visa-kort bruke Apple Pay til betalinger med mobile enheter.

Sikkerhet og personvern er kjernen i Apple Pay. For Visa-kunder gjør tokeniseringsteknologi det mulig å betale raskt og sikkert med mobilen og på nett, gjennom at sensitiv kortinformasjon erstattes med en sifferkode – et såkalt «token» – som er unik for den enkelte enhet. På denne måten deles aldri din konto- eller kortinformasjon, og legger til et ekstra sikkerhetslag til digitale betalinger. Hver transaksjon er autentisert med en unik og dynamisk sikkerhetskode. Det er ingen øvre verdi på Apple Pay-transaksjonen, og forbrukerne godkjenner betalingen ved bruk av Touch ID eller Face ID (tilgjengelig på iPhone X).

Dette skriver Visa i en pressemelding.

– Vi ønsker Apple Pay velkommen til Norge. Visa har støttet lanseringen av Apple Pay over hele verden, og vi er stolte over å bidra til at en innovativ betalingsløsning nå også er tilgjengelig for norske forbrukere, sier Norges-sjef i Visa, Jens Nes.

Til TechRadar sier Visas pressekontakt, Tor Asbjørn Hegge, at Visa samarbeider med blant annet Apple, Google, Samsung, Fitbit og Garmin om løsninger for betaling med mobile enheter, men han vet foreløpig ikke når Google eller Samsung kommer med slike løsninger i Norge.

– Raskt, enkelt og sikkert

Mange nordmenn bruker allerede mobilen for betaling eller banktjenester, og forventer å kunne løse mange oppgaver med mobilen. Lanseringen av Apple Pay i Norge skal gjøre det mulig for Visa-kunder å betale på en rask, enkel og sikker måte ved kontaktløse betalingsterminaler.

Det er visstnok også enkelt å komme i gang med Apple Pay, og forbrukere vil fortsatt motta fordeler som tilbys sitt kreditt- og debetkort. Betaling med Apple Pay i butikk fungerer med iPhone SE, iPhone 6 eller senere modeller, samt med Apple Watch.

Netthandel i app eller nettside som aksepterer Apple Pay fungerer med Touch ID, eller du kan dobbeltklikke på sideknappen og se på din iPhone X for å autentisere med Face ID. Du trenger ikke lenger manuelt fylle inn lange skjemaer eller skrive inn leverings- og fakturainformasjon når du bruker Apple Pay.

Ikke tilgjengelig for alle

Når du betaler for varer og tjenester i app eller på Safari, kan Apple Pay brukes med iPhone 6 eller senere modeller, iPhone SE, iPad Pro, iPad (5. generasjon), iPad Air 2 og iPad mini 3 eller senere. Du kan også bruke Apple Pay på Mac (introdusert i 2012 eller senere) som kjører MacOS Sierra, ved å bekrefte betalingen med iPhone 6 eller senere modeller, med Apple Watch, eller med Touch ID på den nye MacBook Pro.

I første omgang er Apple Pay tilgjengelig i Norge for kunder med konto og Visa-kort i Nordea Bank og Santander Bank, og snart kommer Apple Pay også til Sbanken (tidligere Skandiabanken).

Pressemelding: Visa