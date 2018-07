Apple på vej med over 70 nye emojis

Apple har i anledning af World Emoji Day i dag meldt ud, at selskabet er på vej med over 70 nye emojis til iPhone, iPad, Apple Watch og Mac. De nye muligheder for at udtrykke sig via små grafik-tegn kommer senere på året med en gratis softwareopdatering.

De nye emoji-tegn er skabt på baggrund af godkendte figurer i Unicode 11.0 og byder blandt andet på endnu flere hår-muligheder, så folk med rødt, gråt og krøllet hår er bedre repræsenteret. Der kommer også en emoji for skaldede mennesker samt nye smileys, for eksempel i form af et frysende ansigt, et festansigt, et tryglende ansigt og et ansigt med hjerter

Den voksende liste med dyr, der er repræsenteret på emoji-tastaturet, får følgeskab af nye figurer, såsom en kænguru, en påfugl, en papegøje og en hummer. For de madglade kommer der også en stribe nye mad-emojis for mango, salat, cupcake, månekage og andre populære lækkerier.

Endelig er der mange flere tegn på vej inden for sport, symboler og andet godt, herunder en ny superhelte-emoji, en softball, en nazar-amulet samt et uendelighedstegn.

Den gratis opdatering til iOS 12 kommer som nævnt i løbet af 2018, men Apple har ikke oplyst præcis hvornår, at det sker.

