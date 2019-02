Apple overrasker på top 10-listen over de mest solgte mobiler i januar

Der har ikke ligefrem været grund til vild jubel hos Apple den seneste tid: Først kom techgiganten i modvind på grund af en alvorlig sikkerhedsbrist i deres FaceTime-app, og dernæst måtte selskabet gå ud med et trist kvartalsregnskab, der viste tilbagegang - blandt andet som følge et skuffende salg af iPhones.

Men Apple kan i det mindste glæde sig over, at danskerne tilsyneladende fortsat er trofaste over for brandets mobiler. I hvert fald ifølge Telias nye top 10-liste over de mest solgte mobiler i januar, hvor Apple klart dominerer.

Ganske overraskende hopper den lidt ældre iPhone 7 direkte ind på førstepladsen efter at have været helt ude af listen i flere måneder, og dermed bliver den også månedens højdespringer.

Sniger sig opad

Apples iPhone XS har sneget sig opad fra 5. til 3. pladsen, mens iPhone XS Max - som også oplever fremgang - har overtaget 5. pladsen. Selskabets iPhone XR er tilmed kommet tilbage på top 10-listen efter en måneds fravær, og den har sat sig på 8.-pladsen.

Endelig ligger iPhone 8 og iPhone X på de to nederste pladser som et par rosiner i pølseenden.

Alt i alt indtager Apples telefoner altså 6 ud af de 10 pladser, hvilket må siges at været et nydeligt resultat for Cupertino-kæmpen, der trods den seneste stride modvind stadig er et af verdens mest værdifulde selskaber.

Du kan se hele Telias liste samt listen for december 2018 nedenfor:

