Apple og Samsung indgår forlig

En af de højest profilerede rets-slagsmål i tech-verdenen er nu slut. Syv år efter, at Apple slæbte den koreanske gigant Samsung i retten for plagiat, er der nu indgået forlig mellem de to parter.

Undervejs i den lange krig er der faldet delafgørelser, senest for en måned siden, hvor Apple fik tildelt over tre milliarder kroner i erstatning ved retten i Californien.

Og nu har Samsung så tilsyneladende strakt våben.

Hvad forliget går ud på, er der endnu ingen, der ved, men alt tyder på, at Samsung skal grave ned i pengepungen og finde mere end et par håndører frem.

Spørgsmålet er så, om den lange krig var pengene værd.

Til usatoday.com siger Michael Carrier, der er jurist og professor ved Rutgers Law School, at "... den lange krig mellem Apple og Samsung har ikke gjort den store forskel. Det har ikke hindret nogen af parterne i at lancere nye produkter, og de forskellige bøder har ikke haft afgørende betydning. Så mon ikke bare de har indset, at det var på tide at komme videre."

Hverken Samsung eller Apple har officielt kommenteret på det nye forlig.

Foto: Pixabay