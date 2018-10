Apple når en billion dollar

Apple bliver nu det første amerikanske firma i historien som passerer 1 billion dollar (eller 1.000 mia. dollar) i markedsværdi. (ca. 6.500 milliarder kroner). Kun et selskab har formået at gøre det samme, og det var det kinesiske PetroChina, der debuterede på Shanghai-børsen med en værdi på over 1 billion. Ifølge Bloomberg har virksomheden også den tvivlsomme ære at opleve det største prisfald i historien.

Apple har været tæt på den eftertragtede 13-cifrede grænse siden slutningen af juli, men det var først i morges, at det skete efter en 2,7 procent stigning til 207,05 dollar.

Drømmen om at blive det første 1 billiondollar-selskab er noget, teknologi-giganter har jagtet længe, og selvom Apple var det første selskab, der passerede den magiske grænse, er de andre ikke langt efter. Microsoft har i dag en markedsværdi på $824 mia. (5.300 mia. kr.), mens Alphabet og Amazon ligger på henholdsvis $854 mia. (5.500 mia. kr.) og $878 mia. (5.650 mia. kr. Disse firmaer er altså kun et "gyldent stenkast" fra 1 billion dollar-grænsen.

De stærke konkurrenter sætter Appels rekord i særligt perspektiv, og det er bestemt en milepæl for virksomheden, som har haft en utrolig fremgang i løbet af de sidste 10-15 år efter en mildt sagt svær periode i 90'erne.

Det siges, at Apples passerer den magiske grænse efter at selskabet har leveret nogle af sine bedste produkter nogensinde. I løbet af det sidste år har man lanceret nye MacBook Pro-modeller, Apple HomePod og ikke mindst iPhone X.

Samtidig er der rygter om, at virksomheden har AR/VR-briller på vej - og en streamingtjeneste, der efter sigende skulle være billigere end Netflix. Begge disse projekter skal ifølge rygterne være tæt på.

Vejen til to billioner

Alle disse produkter har hjulpet Apple til at nå den enestående position, men det er også en position, selskabet bliver nødt til at kæmpe for i et marked med hård konkurrence. I fremtiden skal Apple nok vælge sine prioriteter endnu mere omhyggeligt end tidligere.

I øjeblikket befinder Apple sig på et godt sted i det svære marked og er for nylig begyndt at bevæge ind på det kinesiske marked med stor succes.

Så længe selskabet kan holde denne kurs, er det ikke helt umuligt, at det kan nå 2 billioner (2.000 mia. i løbet af det næste årti.