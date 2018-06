Vill du lyssna på Apple Music i din webbläsare? Prova detta trick

Apple Music finns tillgängligt via din webbläsare, så länge du vet vart du ska leta.

Streamingtjänsten från techjättarna från Cupertino har inget officiellt stöd för en webbläsarbaserad version, utan är beroende av iTunes-integration och mobilappar. Nu har dock en Reddit-användare upptäckt ett verktyg som löser detta, även om det är lite omständigt.

Om du går in på Apple Music-verktyget för marknadsförare och använder ditt Apple Music ID för att logga in, kommer du få tillgång till fullständiga versioner av låtar som webbläsaren vanligtivs bara erbjuder förhandsgranskningar av. Hela katalogen finns dessutom tillgänglig för att söka igenom. Gå in på https://tools.applemusic.com/ och ge det ett försök - det finns till och med ett urval av Apple-godkända spellistor som väntar på den provisoriska hemsidan.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Få samma funktioner som med Spotify

Om du använder iTunes, kan du såklart redan få tillgång till Apple Music på en dator då det inte enbart är begränsat till mobila enheter som standard.

Om du däremot sitter på en jobbdator som är kopplad till företagets nätverk, kan det vara svårt att få tillgång till iTunes. I sådana här fall kan det enda sättet att lyssna på dina låtar under arbetstid, vara att logga in på Apple Music via en webbläsare.

Faktumet att Apple inte gjort ett officiellt alternativ för att komma åt Apple Music via en webbläsare är ganska frustrerande, speciellt med tanke på att konkurrenter som Spotify och Tidal erbjuder relativt kompletta möjligheter för detta. Detta smarta trick är inte idealiskt och möjligheten att utnyttja det kan försvinna snart, men det är en början.

Via: Gizmodo