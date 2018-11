Apple løser disse problemer med iPhone X og MacBook Pro helt gratis

Apple har i al stilhed lanceret endnu et par officielle reparations-programmer: I de tilfælde, hvor selskabet anerkender, at der er fremstillings-problemer med deres produkter, tilbyder de gratis rettelser til alle de berørte enheder. Denne gang omfatter programmerne iPhone X og 13-tommers udgaven af MacBook Pro.

Første kandidat er iPhone X, der for nylig udgik af sortimentet efter lanceringen af iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR. Telefonen kan have et problem, hvor skærmen ikke reagerer korrekt ved berørings-input eller lader til at reagere, selv om man ikke rører ved den. Så hvis du bemærker det problem på din enhed, vil Apple reparere din telefon gratis.

Som med alle reparations-programmer siger Apple, at du kan bare tage den ramte iPhone X med ind i en Apple Store eller indlevere den til en autoriseret Apple-reparatør, ligesom du også sende den direkte til Apple med posten. Du må selvfølgelig undvære din telefon, mens den bliver repareret.

Apple, vi har et problem

Næst i rækken er et problem, der synes at påvirke nogle specifikke udgaver af 13-tommers MacBook Pro'er – nemlig de enheder, der ikke har en Touch Bar, og som blev solgt mellem juni 2017 og juni 2018 med enten 128 GB eller 256 GB intern SSD-lagerplads. Det er angiveligt SSD-harddisken, der er kilden til problemet.

Apple siger, at et "begrænset antal" af disse laptops har "et problem, der kan resultere i tab af data og fejl i harddisken". Du kan tjekke på nettet, om det gælder for din model og få Apple til at udskifte disken for dig helt gratis. Du bør selvfølgelig huske at lave en fuld sikkerhedskopi af alle dine data først, da du får din MacBook tilbage med en tom harddisk.

Oplever du dette problem med din MacBook Pro, kan du indlevere den i en Apple Store, til et autoriseret it-værksted eller sende den til Apple med posten for at få den repareret. Vi har for nylig set lignet lignende reparationsprogrammer for blandt andre iPhone 8 og tastaturerne på nyere MacBooks.

Via 9to5Mac