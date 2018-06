Apple forventer at iPhone-billigvariant skal bli den mest populære modellen i 2018

Apple forventer at en billigere iPhone med 6,1-tommers LCD-skjerm kommer til å bli den nye store salgsvinneren. Tre nye mobiltelefoner skal avdukes i september, og forventningene til telefonene med OLED-skjerm, som mer direkte skal følge i kjølvannet av iPhone X, er lavere.

The Wall Street Journal var først ute med Apples planer, og forsterket med det vår tro på ryktene vi har hørt frem til nå vedrørende tre nye iPhone-modeller, som skal være på vei om noen måneder. To med OLED-skjerm (på henholdsvis 5,8 tommer og 6,5 tommer), og en modell med en 6,1-tommers LCD-skjerm. Etter sigende er Apple nå i ferd med å bestille inn langt flere LCD-paneler enn man tidligere forutså.

Dette vitner om at Apple forventer at LCD-versjonen kommer til å selge bedre. Fjorårets iPhone X var den første telefonen selskapet laget med OLED-teknologi. Alle de foregående modellene (inkludert iPhone 8 og iPhone 8 Plus) holdt seg til LCD.

Hvilken betydning har skjermen?

OLED-skjermer tilbyr typisk bedre kontrast og mer prangende farger enn LCD, selv om produsenter tar i bruk en hel rekke triks for å minimere forskjellen mellom de to. Noe som er helt sikkert er at OLED-panelene er dyrere å produsere — hvilket kan forklare den heftige prislappen på iPhone X.

iPhone-modellen med OLED-skjerm på 5,8 tommer vil ifølge flere kilder være en direkte etterfølger til dagens iPhone X. Modellen med 6,5-tommers OLED-skjerm vil være en «plus»-variant, mens den med LCD-skjerm på 6,1 tommer skal være et billigere alternativ: den kommer til å se lik ut (med den karakteristiske leppen på skjermen), mens LCD-teknologien og andre kostbesparende trekk (som mangelen på 3D Touch) vil holde prisen nede.

Apple kan også komme til å beholde fjorårets iPhone 8 og iPhone 8 Plus på markedet, hvilket delvis kan forklare hoppet i etterspørsel for de ovennevnte LCD-panelene. Likevel virker det ikke som om Apple forventer at toppmodellene fra 2018 kommer til å være de som selger aller mest.