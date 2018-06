Apple forventer, at den prisvenlige udgave af iPhone bliver den mest populære model i 2018

Apple forventer, at en mere prisvenlig iPhone med en 6,1 tommer LCD-skærm bliver den nye storsælger. Til september afslører firmaet formentlig tre nye telefoner med OLED-skærm, som altså følger i kølvandet på iPhone X.

Wall Street Journal var først ude med nyheden om Apples planer, og efter sigende lanceres de tre nye iPhone-modeller om nogle få måneder. To med OLED-skærm (henholdsvis 5,8 og 6,5 tommer) og en model med en 6,1 tommer LCD-skærm. Efter sigende er Apple i gang med at bestille langt flere LCD-paneler, end man tidligere havde forventet.

Dette kan betyde, Apple forventer, at LCD-versionen vil sælge bedre. Sidste års iPhone X var den første telefon, firmaet lavede med OLED-teknologi. Alle de tidligere modeller (herunder iPhone 8 og iPhone 8 Plus) holdt sig til LCD.

Hvilken betydning har skærmen?

Med en OLED-skærm får man typisk bedre kontrast og mere prangende farver end med LCD, selvom producenterne bruger en lang række tricks for at minimere forskellen mellem de to. En ting er dog helt sikkert – at OLED-panelerne er dyrere at producere – hvilket kan forklare den voldsomme pris på iPhone X.

iPhonemodellen med OLED-skærm på 5,8 tommer vil ifølge flere kilder være en direkte efterfølger til den nuværende iPhone X. Modellen med 6,5 tommer OLED skærm bliver "plus"-variant, mens LCD-skærmen på 6,1 tommer vil være en billigere løsning: den får samme udseende, mens LCD-teknologien og andre omkostningsbesparende funktioner f.eks. manglen på 3D Touch holder prisen nede.

Muligvis beholder Apple sidste års iPhone 8 og iPhone 8 Plus på markedet, hvilket delvist kan forklare den store efterspørgsel på LCD-panelerne. Men det virker ikke som om, at Apple forventer, at topmodellerne fra 2018 er dem, der sælger mest.