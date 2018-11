Apple bekrefter: Den nye T2-brikken skal gjøre det vanskeligere å reparere Macer

Hinderet for å utføre reparasjon selv eller i sjappa på hjørnet er Apples T2-brikke som først ble introdusert for markedet fjor. Den er å finne i de nye iMac Pro og MacBook Pro-modellene fra 2017.

Prosessoren har en ARM-basert arkitektur og er designet for å håndtere noen av de nyere funksjonene som kom sammen med fjorårets nye modeller. Blant annet disse er Touch Bar og Touch ID. På iMac er den en del av video og grafikk-kontrollen samtidig som den gir muligheten for å sette ett passord på fastvare-nivå.

Som det også har blitt spekulert i tidligere så kan T2-brikken gjøre en Mac ubrukelig om visse komponenter byttes ut av en ikke-sertifisert tredjepart. Dette aspektet ble først belyst i oktober i år når det avdekket at T2-brikken krever at en proprietær programvare kjøres etter at en reparasjon er utført.

T2-brikken | Bilde: iFixit

Programvaren som heter AST 2 System Configuration Suite, blir kun gitt til Apple-butikker og sertifiserte servicesentere. Dette betyr at eiere av nyere maskiner ikke har noe annet valg enn å gå til Apple eller en av deres servicesentere for reparasjoner eller bytte av visse deler, dette inkluderer også reparasjoner utført av eieren selv.

Apple gav ingen uttalelse om disse funnene når de først kom, men nå har selskapet endelige bekreftet til The Verge at ryktene fra oktober stemmer.

Låst inne

Ifølge The Verge så har Apple offisielt gått ut og sagt at reparasjoner som involverer visse komponenter på nyere Macer (som hovedkortet og Touch ID) ikke kan gjøres av ikke-sertifiserte tredjeparter.

Apple har ikke gått nærmere inn på hva slags andre komponenter som er påvirket av dette, men de interne dokumentene som ble avdekket i forrige måned fortalte oss at på MacBook Pro vil bytte av skjerm, hovedkort, tastatur, styreflate og Touch-ID kreve AST2, og på iMac Pro vil bytte av hovedkort eller harddisker gjøre det samme.

Dette kan dermed også bety at den nye Mac mini og MacBook Air også vil bli påvirket.

For kritikere av Apple har den offisielle bekreftelsen har gitt grobunn for ytterligere bekymringer for at selskapet nå låser sine kunder enda mer til sitt eget økosystem. I en e-post til The Verge skriver administrerende direktør i iFixit at dette er en «giljotin» som holdes over nakken til Apple-brukere.

Teknologi-giganten har tidligere låst ute iPhoner fra tredjeparts-reparasjoner, noe de fikk bøter i millionklassen for i Australia.