Apple bekræfter ny serie af kraftfulde MacBook Pro 2018-modeller

Ganske kort tid efter, at vi her på TechRadar skrev om Apple-analytikeren Ming-Chi Kuos forudsigelse om en kommende MacBook Pro, så er Apple ude at bekræfte forlydenderne.

Apple har netop annonceret, at firmaet har opdatereret deres MacBook Pro-serie med bedre ydelse, der er målrettet professionelle brugere. Dermed bliver de nye MacBook Pro 2018 ifølge Apple "de mest avancerede bærbare Macs nogensinde.

De nye MacBook Pro'er med Touch Bar kommer med 8. generations Intel Core processorer. 15 tommer-udgaven er udstyret med en seks-kerne CPU, og 13 tommer-udgaven kommer med en fire kerne processor.

De nye processorer booster ydelsen af de nye maskiner, så de er i stand til at afvikle specielt krævende software og multitasking. Som Apple selv påpeger, så er MacBook Pro allerede den mest populære bærbare hos programmører og udviklere, og de nye maskiner er specialudviklede til at kunne kompilere kode hurtigere og - ikke mindst - at kunne køre flere virtuelle maskiner på same tid, hvilket vil gøre MacBook Pro 2018 endnu mere velegnet som testcomputer.

Den nye serie understøtter op til 32 Gb RAM, har True Tone-skærm og et forbedret 3. generations-tastatur, der er endnu mere lydløst. Det vil uden tvivl gøre MacBook Pro'en populær hos kolleger, der er følsomme overfor høje tastaturlyde.

Nogle af de nye MacBook Pro 2018-maskiner kommer med Radeon Pro-grafikkort, en stor Force Touch trackpad, stereohøjttalere, Apples specialdesignede kølesystem samt Thunderbolt 3-porte.

Specifikationerne

Specifikationerne for den nye 15 tommer MacBook Pro-serie er:

Six-core (Seks-kerne) Intel Core i7 og Core i9 processorer op til 2.9GHz med Turbo Boost op til 4.8GHz

Op til 32GB of DDR4 hukommelse

Kraftfuldt Radeon Pro-grafikkort med 4GB video-hukommelse i hver konfiguration

Op til 4TB SSD-disk

True Tone-skærmteknologi

Apple T2 chip

Touch Bar og Touch ID

Specifikationerne for den nye 13 tommer MacBook Pro-serie er:

Quad-core (Otte-kerne) Intel Core i5 og i7 processorer op til 2.7GHz med Turbo Boost op til 4.5GHz og dobbelt eDRAM

Intel Iris Plus integreret grafik 655 med 128MB eDRAM

Op til 2TB SSD-disk

True Tone-skærmteknologi

Apple T2 chip

Touch Bar og Touch ID

Pris og tilgængelighed

Den nye 13-tommer MacBook Pro kan allerede købes fra Apples website. Prisen starter ved 1.799 dollar (cirka 15.240 kroner).

Begge MacBook Pro-serier kommer til salg hos Apple-forhandlere i løbet af kort tid.

De nævnte danske priser er lavet ud fra den amerikanske pris, og vi venter stadig på den nøjagtige officielle pris i danske kroner.

Apple har også afsløret, at de nye MacBook Pro-serier vil være en del af firmaets Back To School-promovering, hvilket betyder, at de også kan købes gennem Apple Education Store. Det betyder, at man får et par Beats høretelefoner med i købet og en speciel studiepris for forskelligt udstyr.

Nye covers

Apple har også annonceret en serie af nye læder-covers i ekstra god kvalitet for MacBook Pro. De kommer i farverne brun, blå og sort.

Vi får snart fingrene i de nye MacBook Pro'er og kommer selvfølgelig med anmeldelse hurtigst muligt.

