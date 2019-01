Apple AirPods 2 kan være lige på trapperne

Vi har allerede gået og regnet med, at Apple AirPods 2 vil komme på markedet engang i 2019, og den forventning har været baseret på både rapporter fra analytikere og patentansøgninger – samt vores egen mavefornemmelse.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Og nu lader det til, at vi ikke er ene om det: Mediet Digitimes hævder nemlig, at Apple AirPods 2 bliver lanceret i første halvdel af 2019.

Det er vigtigt at bemærke, at påstanden ikke er blevet bekræftet officielt af Apple, så vi ved det ikke med sikkerhed endnu.

Digitimes gentager desuden rygterne om, at Apple AirPods 2 kommer med biometriske sensorer, hvilket vil betyde, at de ægte trådløse øretelefoner også kan fungere som en aktivitetsmåler.

Sidste juli indgav Apple en patentansøgning for biometriske sensorer, som vil gøre det muligt for AirPods 2 at levere sporingsfunktioner i lighed med dem i Jabra Elite Wireless. Den ansøgning efterfulgte en anden patentansøgning, der blev indsendt i marts.

Udover pulsmåling skal sensorerne også give AirPods 2 mulighed for at måle hjertets slagvolumen, hvilket kombineret med pulsværdi vil gøre det muligt at beregne minutvolumen og dermed hjertets pumpekraft.

Det betyder, at AirPods 2 i teorien bedre kan vurdere, hvordan din form er samlet set, fremfor blot at måle din puls.

De oprindelige Apple AirPods. Kilde: Apple

Flere rygter i omløb

I juni sidste år rapporterede Bloomberg, at de nye Apple AirPods 2 bliver vandtætte og får bedre Bluetooth-forbindelse end forgængeren takket være den W2-chip, der også blev anvendt i Apple Watch 3.

Der verserer også rygter om, at de nye øretelefoner vil fungere bedre med hensyn til lyde fra omgivelserne. Et patent fra sidste juli beskriver nemlig, at Apple arbejder på nogle smarte teknologier i forhold til, hvordan ørepropperne håndterer støj udefra samt håndterer lyden inde i øregangen.

Indtil videre er det hele selvfølgelig spekulationer. Apple har endnu ikke kommenteret AirPods 2, endsige bekræftet en lanceringsdato. Alligevel peger alt på en lancering i 2019 – men præcis hvornår, bliver vi nødt til at vente på at finde ud af.