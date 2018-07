Anthems 4K E3 demo skal bruge to GTX 1080 Ti grafikkort for at køre

På dette års E3 gaming-expo, overraskede Biowares spil Anthem alle med en forrygende 4K-grafik, som fuldstændigt gnidningsløst kørte med 60fps, og nu ved vi, hvad der lå bag den fantastiske afvikling: To styk Nvidia GTX 1080 Ti grafikkort.

Afsløringen kommer fra Mark Darrah, der er producer på spillet, og han har netop beskrevet på Twitter, at spillet blev afviklet af to 1080 Ti'er.

It was 2 1080TIsIt was running 4K 60 https://t.co/I9TU5tk98nJuly 10, 2018

Selv om vi godt er klar over, at det krævet en del grafikkræfter at afvikle et spil ved 4K-opløsning og 60fps, så er nyheden om, at det kræver to temmelig dyre grafikkort at afvikle spillet temmelig nedslående. Der er givetvis mange gamere derude, der ikke lige har råd til to af de dyreste grafikkort.

Alligevel lidt optimisme

Men før du nu begynder at overveje at sælge din storesøster eller lillebror, for at skaffe penge nok, så skal du lige huske på, at der er tale om en tidlig udviklings-demo. Der skulle gerne være masser af tid for udviklerne til at komme op med en løsning på at afvikle det endelige spil med bare et enkelt grafikkort.

Dette bekræftede Darrah da også i et senere tweet, efter at nogen havde stillet det indlysende spørgsmål: Om der virkelig skal to dyre grafikkort til at afvikle spillet?

Her svarede han, at de arbejder hele tiden op til lanceringen på at forbedre spillet.

We will be optimizing right up until ship https://t.co/P4ODZaQPbXJuly 10, 2018

Forhåbentligt betyder det, at alle os, der ikke har det dyreste grafikkort, også kan være med , når Anthem 4K lanceres den 22. februar .

Via Wccftech