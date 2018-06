Antenne-karavane tager nu på sommertour

Sæsonen for sommer-events er skudt i gang, og det betyder ekstra pres på mobilnettet på de marker og i de skove, hvor danskerne samles i titusindvis til festivaler, folkemøder, spejderlejre og musik. Derfor rykker Telia denne sommer ud med ekstra mobilmaster til hele 34 events, mens det ”almindelige” mobilnet indstilles til at sikre bedre dækning til over 100 begivenheder rundt om i landet.

Hvis der er noget, det danske festivalfolk ønsker sig, så er det høj musik, højtryk og høj hastighed på mobilnettet. Når mere end 100.000 mennesker på eksempelvis Roskilde Festival skal finde hinanden, dele billeder og videoer samt tjekke musikprogrammet, så kræver det god mobildækning og rigelig kapacitet på nettet.

Derfor kører Telias mobile udrykningshold lige nu ud til landets største festivaler, byfester, folkemøder og meget andet for at sikre, at den digitale infrastruktur er i top. Når Dyrskuepladsen i Roskilde for eksempel åbner for festivalpublikummet, har Telia stillet fire ekstra antennemaster op.

”I og omkring Dyrskuepladsen har vi faktisk opgraderet vores permanente mobildækning de senere år, så der er i forvejen rigtig fin dækning. Vi har 11 stationære mobilmaster, som dækker festivalpladsen, campingområdet og adgangsvejen til og fra festivallen. Så selvom der kommer et voldsomt rykind af mennesker, er det faktisk ikke i Roskilde, at vi stiller med flest ekstra mobilmaster i år”, fortæller Telias privatkundedirektør, Gustav Berghog.

Topscoreren i 2018 er Smukfest i Skanderborg, hvor Telia opstiller hele fem ekstra mobilmaster. Det skyldes, at Smukfest foregår ude i en bøgeskov, hvilket stiller særlige krav til mobildækningen.

Telias oplyser, at mobilmasterne overvåges døgnet rundt af teknikere, som er klar til at rykke ud og optimere kapaciteten eller rette fejl, hvis der bliver behov for det.

Grafik: Pressebillede/Telia