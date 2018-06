Upplåsning via ansiktsigenkänning till Nokia 8 Sirocco, 7 Plus och mer kommer snart

Det finns en hel flotta av Nokia-mobiler ute på marknaden just nu och ett antal av dem kommer att få en ny funktion inom kort. Detta blev klart efter att företaget bekräftat att en ny upplåsningsmetod via ansiktsigenkänning är på väg.

Efter att en användare frågat om uppdateringen för ansiktsigenkänning på Twitter, svarade det verifierade Nokia Mobiles-kontot och bekräftade att Nokia 8 Sirocco, Nokia 8, Nokia 7 Plus och den nya Nokia 6 alla kommer få funktionen inom de närmsta månaderna.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

@deepalakshmii Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 plus and the new Nokia 6, as well as the Nokia 8 will get face unlock as an OTA update in the coming monthsJune 23, 2018