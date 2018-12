Ansiktsgjenkjenningen i Android-telefoner ble lurt av et 3D-printet hode

Siden Face ID debuterte i 2017, har Apples teknologi raget høyt over konkurrentenes ansiktsgjenkjenningsløsninger. Android-produsentene har prøvd å holde følge, men en ny undersøkelse viser at de ikke helt har klart det foreløpig.

I en test som er gjennomført av Forbes, var det nemlig mulig å låse opp både Galaxy Note 8, Galaxy S9, LG G7 ThinQ og OnePlus 6 ved hjelp av et (ganske skremmende) 3D-printet hode. Det samme var derimot ikke mulig med en iPhone X der Face ID-teknologien ikke lot seg lure.

Dette kan ha sin årsak i forskjellene mellom de ulike teknologiene som brukes i ansiktsgjenkjenningen til ulike merker.

Mens Face ID i iPhone X, iPhone XR og iPhone XS bruker en rekke sensorer til å gjenkjenne brukeren, pleier Android-telefoner å satse alt på selfie-kameraet som ser ut til å være mindre sikkert.

Det 3D-printede hodet ble laget av Blackface Studio i Birmingham i England.

Helt på hodet

Noen Android-telefoner klarte seg riktignok bedre enn andre – Samsung Note 8 og Galaxy S9 bruker iris-skanning, og den lot seg ikke lure av det falske hodet.

Den som kom verst ut var på sin side OnePlus 6, som lot seg låse opp nesten umiddelbart hver eneste gang testerne holder frem hodet.

Så hva betyr dette for forbrukerne? Det virker ganske opplagt at ansiktsgjenkjenningen i Android-telefoner er utviklet mer med tanke på bekvemmelighet enn sikkerhet.

Samtidig er nok ikke sjansene så store for at kriminelle skal begynne på lage 3D-printede kopier av hodet ditt for å prøve å låse opp telefonen din, men det skal også sies at vi har sett eksempler på at telefoner har blitt låst opp kun ved hjelp av bilder av eieren.

iPhone er sånn sett kanskje et tryggere valg hvis du både vil ha høyest mulig sikkerhet og brukervennligheten som følger med ansiktsgjenkjenning, men ikke glem at også Face ID har blitt lurt – riktignok med en metode som var ganske mye mer kompleks.

Kilde: iPhone Hacks