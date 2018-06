Androidversjonen av Microsoft Edge får innebygget annonseblokkering

Androidversjonen av Microsoft Edge har nå fått innebygget Adblock Plus, hvilket forhindrer at både reklame og forsøk på sporing spolerer surfingen. Denne annonseblokkeringen er nå tilgjengelig for alle brukere av betaversjonen, og om ikke lenge vil funksjonaliteten også nå alle brukere av den ordinære varianten.

Har man oppdateringen det er snakk om kan man aktivere annonseblokkering i appens innstillinger. Betaprogrammet til Edge tar for tiden ikke inn nye brukere, men med en gang de trenger flere folk åpnes muligheten for å være med i Google Play Store.

Et vanskelig marked å gjøre seg bemerket i

Edge er ikke den første mobilnettleseren som har fått annonseblokkering. Androidversjonen av Firefox blokkerer også annonseringer om man bruker privat nettlesing-modusen. Bruker man Firefox Focus, en egen nettleser laget spesifikt for sikker surfing, blokkeres slikt uten at man må gjøre noe ekstra.

Google implementerte annonseblokkeringsfunksjonalitet i androidversjonen av Chrome tidligere i år, selv om dette i praksis kun forhindrer de aller verste reklamene fra å vises (for eksempel videoer som spilles av automatisk, samt reklamer som figurerer på halve skjermen). Adblock Plus går grundigere til verks og struper nær sagt all reklame.

Edge er relativt ferskt på Android. Man har kunnet laste den ned på androidtelefoner siden oktober i fjor, mens iOS og androidnettbrett måtte vente til mars i år. Her i Norge er det foreløpig kun betaversjonen som er tilgjengelig.

Veien er lang om man vil konkurrere med de mer etablerte nettleserne, men det at Edge inkluderer skikkelig annonseblokkeringsfunksjonalitet, basert på et velkjent merkenavn, kan være nok til å overbevise en hel del brukere om at et skifte nå er på tide.

Kilde: The Verge