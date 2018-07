Android P Beta 3 er klar til download for næsten alle

Ifølge Googles officielle tidslinje er lanceringsdatoen for Android P i næste måned, og nu – lige til tiden – kan du downloade Developer Preview 3.

Denne version af softwaren beskrives som "nærmest komplet" med stor fokus på fejlrettelser og stabilitet, som det bemærkes af Google VP of engineering, David Burke.

Android P Beta 3 bygger på de sidste API'er, funktioner og ny emojis, vi fik med Android P Beta 2 i begyndelsen af juni. Dette tempo gør en lanceringsdato i august 2018 endnu mere sandsynlig.

Mens udviklere fik et tidligt smugkig tilbage i marts, er dette den tredje offentlige beta af Android P, som vi har modtaget. Og selvom den ikke har nye frontvendte funktioner, fungerer stabilitetsoptimeringerne og sikkerhedsopdateringerne som en god måde at "teste dine apps nu for at sikre, at de er klar før den endelige lancering," ifølge Burke.

Er du klar til at prøve?

Der er gode grunde nok (og nu tilstrækkelig stabilitet) til at deltage i den offentlige Android beta-prøvekørsel, hvis du ikke vil vente til august for at afprøve dette års ændringer. Det kan du gøre ved at tilmelde dig her.

Opdateringerne til Android P Beta 3 har været koncentreret omkring rettelser af fejl, hvilket betyder, at det er en langt mere sikker version at downloade. Det betyder også, at vi sandsynligvis får den endelige lancering af Android P i august – meget i lighed med lancerings-kalenderen for Android 8.0 Oreo i 2017.

Der, hvor Android P adskiller sig fra Oreo, er imidlertid, hvor mange enheder, der understøttes i betaen – det er nemlig ikke begrænset til Google-enheder. OnePlus 6, Nokia 7 Plus og Essential Phone understøtter alle Android Beta-programmet. Det kan føre til en meget bredere vifte af enheder, der understøttes i den fulde udgivelse.