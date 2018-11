Analytiker: iPhones får ny antenne-teknologi i 2019

Nu da iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR er kommet til salg, kan vi begynde at rette vores opmærksomhed mod 2019-kollektionen af iPhones, der lanceres i september næste år. Og vi har allerede fået et insider-tip om, hvad næste års Apple-mobiler kan hænde at komme med.

Ifølge Apple-analytiker Ming-Chi Kuo – der har en meget respektabel score, når det handler om at forudsige Apples træk på hardware-fronten på forhånd – vil iPhones i 2019 blive introduceret med en anden type antenne-teknologi end hidtil. Den nye antenne vil tilsyneladende have en mere pålidelig ydeevne, da Apple nu arbejder sig hen mod 5G i 2020.

Som 9to5Mac rapporter, vil teknologien teknisk set skifte fra Liquid Crystal Polymer-antenner til Modified Pi-antenner – primært for at forbedre udbyttet samt forenkle produktionsprocessen for at sikre, at forbrugerne kan få deres nye iPhones i overensstemmelse med tidsplanen næste år.

Mulige prisforbedringer

Hvad angår den faktiske effekt på ydeevnen, vil der ikke være den store forskel at spore for opkald eller data - de nye 2019-iPhones vil stadig have seks indbyggede antenner, om end Apple ifølge Ming Chi Kuo måske kan opnå en bedre aftale om prisen på komponenter.

Det er stadig meget tidligt at tage hul på rygter om 2019-kollektionen af iPhones, men ikke desto mindre er spekulationerne officielt startet. Vi har allerede set tippere, der forudser, at den næste serie af Apple-telefoner vil droppe 3D Touch, mens førnævnte Ming-Chi Kuo desuden har sagt, at 2019-telefonerne vil komme med forbedret Face ID-scanning.

Et af de store ubesvarede spørgsmål er, hvad de nye iPhones i 2019-kollektionen kommer til at hedde. IPhone XS 2? IPhone 11? Apple har mulighed for at gå flere forskellige veje med hensyn til navngivnings-systemet næste gang, og det bliver interessant at se, hvilken de vælger.