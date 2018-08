AMDs Ryzen Threadripper 2990WX overklokket til 6 GHz på alle kjernene

AMD har sluppet løs Ryzen Threadripper 2990WX, og i hendene til én ivrig overklokker har prosessorbeistet blitt hjulpet til ny rekord, der boost-klokkefrekvensen er bare et hår unna 6 GHz på samtlige av de 32 kjernene.

Som forventet ble kunststykket gjort med flytende nitrogen som kjøleløsning, og ble gjort av en indonesisk overklokker ved navn Ivan Cupa. CPU-en ble klokket til 5,995 GHz, og det er verdt å gjenta at dette var tilfellet over hver bidige kjerne (hovedkortet i bruk var forresten MSI MEG X399 Creation).

For en uke siden så vi en klokkefrekvens på 5,1 GHz på alle kjernene samtidig, men denne seneste innsatsen (som først omtalt av Wccftech.com) er selvsagt en hel del mer imponerende.

Selv på 5,1 GHz klarer 2990WX å slå Intels (fortsatt ikke utgitte) 28-kjernersprosessor, som ble vist frem på Computex (klokket til 5 GHz) via Cinebench R15 (multi-kjerne). Sistnevnte CPU fikk 7344 poeng, mens 2990WX på 5,1 GHz fikk 7344.

Cinebench-kongen

Threadripper 2990WX har dog klart langt bedre skårer i Cinebench R15 etter at den ble lansert, blant annet ved hjelp av en overklokker ved navn Sampson, som klarte å få en skår på 8532 ved 5,367 GHz, en utrolig prestasjon. Du har kanskje allerede gjettet det, men dette er altså en verdensrekord i Cinebench.

Det er selvsagt verdt å nevne at sammenligninger med Intels 28-kjernersprosessor strengt tatt ikke er rettferdige per nå, gitt at det som har blitt testet fra den kanten har vært en tidlig testversjon, og at denne fungerte på luft (riktignok en en ekstremutgave) snarere enn flytende nitrogen.

Det er like verdt å ha i mente at Intels prosessor kan ende opp med å koste bråtevis med tusenlapper — kanskje så mange som 100 — mens man kan få Threadripper 2990WX for I underkant av nitten tusen kroner. Med andre ord er ytelsen man får for pengene av rimelig kvasse proporsjoner.

Alt i alt er det likevel rimelig å påpeke at folk flest ikke trenger i nærheten av denne ytelsen, eller så mange kjerner. Det er likevel fascinerende å se hva som gjøres helt i fronten av CPU-utvikling for tiden, og hvordan det er AMD som fører an når det gjelder forhold mellom pris og ytelse fremfor Intel. Gode nyheter for forbrukeren til syvende og sist er det også.

