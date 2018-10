AMD Zen 2-lekkasje vitner om en CPU med 8 kjerner på opptil 4,5 GHz

Vi håper at AMDs Zen 2-prosessorer (7 nm) ment for ordinære kunder blir avduket om ikke så lenge. Ferske spekulasjoner har potensielt avslørt detaljer om en testutgave av prosessoren.

Et forummedlem hos HardOCP (som etter sigende tidligere har truffet bra med AMD-rykter, ifølge Wccftech) har lagt ut informasjon som, om korrekt, forteller om en Zen 2-prosessor (tredje generasjon Ryzen) med 8 kjerner og 16 tråder og som har en klokkefrekvens på 4 GHz som kan boostes til 4,5 GHz.

Dette kommer faktisk direkte fra AMD Radeon Technologies Group, som tilsynelatende trengte en tidlig testversjon av CPU-en for å forsikre seg om at deres skjermkortdrivere fungerte godt i tospann med prosessoren. Visstnok ble CPU-en testet sammen med et Radeon RX Vega 64 Liquid-skjermkort samt et AMD-hovedkort.

Aberet med det hele er at det var mye som krasjet under testing, ifølge kilden, som også noterte seg at noen tester måtte kjøres mange ganger for å i det hele tatt komme i mål, siden de kontinuerlig feilet. Vi kan dog ikke konkludere med noe som helst, siden slike testeksemplarer har en tendens til å være temmelig ustabile.

Prosessorsammenligning

Kilden bak ryktet spesifiserte også at prosessoren «allerede var i hælene på Core i7-8700K» når det gjaldt ytelse. Når det er sagt, så kan det også nevnes at dette er noe vi forventet – ovennevnte Intel-prosessor er tross alt en 6-kjernemodell med en klokkefrekvens på 3,7 GHz. Uansett er det å sammenligne veldig tidlige testmodeller fra AMD med prosessorer Intel allerede har ute til salgs en lite hensiktsmessig øvelse.

Alt dette går utifra at spekulasjonene fra forumbrukeren har truffet blink, selvsagt, og vi anbefaler å ta forbehold om at vedkommende ikke har gjort nettopp det. Likevel er dette potensielt et spennende innblikk i hva AMD har på trappene.

Server-prosessorene baserte på Zen 2 (Epyc) har allerede blitt vist frem på Computex-messen, der AMD's administrerende direktør Lisa Su ymtet utpå med nettopp det at selskapet hennes nå jobbet med å få Zen 2 ut i butikker. Vi kan forvente å få de første prosessorene myntet på servere lansert tidlig neste år.

Det man skal kunne se frem til er noe rundt en 10 % til 15 % økning i IPC (instruksjoner utført per klokkesignal), og maksimalt 32 kjerner på flaggskipet (rent bortsett fra for servere, der man etter sigende skal kunne få 64 kjerner).

Noe overraskende sa for øvrig AMD tidligere i år at de allerede har begynt arbeidet med Zen 5-prosessoren.