AMD Zen 2-læk peger mod en CPU med 8 kerner og hastigheder op til 4.5GHz

Vi håber, at AMD’s Zen 2 (7nm-baserede) mainstream-processorer er klar til at blive præsenteret inden alt for længe. Der er nu dukket friske spekulationer op om et prøve-eksemplar af en chip.

Hvis de oplysninger, som er kommet fra et forum-medlem på HardOCP (åbenbart med en vis troværdighed, når det gælder AMD-rygter ifølge Wccftech ), er korrekte, så har den kommende Zen 2 ( Ryzen 3rd-gen)-processor 8 kerner og 16 tråde med en basal clockfrekvens på 4GHz og et boost på 4.5GHz.

Disse oplysninger kommer oprindeligt fra AMD Radeon Technologies Group, som angiveligt havde brug for et tidligt udviklings-eksemplar af CPU’en, for at sikre at videokort-drivere kørte tilfredsstillende med chippen. Den blev ifølge oplysningerne testet sammen med et Radeon RX Vega 64 Liquid-grafikkort og et AMD-bundkort.

De dårlige nyheder er, at der ifølge kilden skete en masse computer-nedbrud under testen, så visse tests skulle køres mange gange, fordi de gang på gang måtte opgive at gennemføre dem. Vi kan dog ikke nødvendigvis drage nogle konklusioner ud fra det, fordi man altid må forvente en vis grad af ustabilitet når det gælder tidlige hardware-eksemplarer.

Chip-sammenligning

Kilden til rygtet angav desuden, at chippen allerede var begyndt at bide Core i7-8700K i haserne med hensyn til ydeevne. Når det er sagt, så ville man også håbe på, at det var tilfældet – denne Intel-processor er en 6-kerne udgave med en basal clockfrekvens på 3.7GHz. Men under alle omstændigheder, giver det ikke så meget mening at sammenligne en tidlig AMD-model med Intels eksisterende serie på dette stadie.

Alt dette går selvfølgelig ud fra at disse spekulationer er troværdige, og vi ville være forsigtige med at lægge alt for meget i det. Ikke desto mindre er det potentielt et spændende glimt af, hvad AMD har planlagt for den nærmeste fremtid.

Server ( Epyc )-processorer, baseret på Zen 2, er allerede blevet præsenteret tilbage på Computex, hvor AMD’s CEO Lisa Su antydede at firmaet nu arbejder med at bygge Zen 2 ind i almindeligt tilgængelige produkter . Vi kan forvente at de første server-orienterede chips bliver lanceret tidligt næste år.

Vi kan tilsyneladende se frem til noget der ligner en 10 til 15% forbedring i instruktioner pr. clock med Zen2, og et maksimum på 32 kerner på den kraftigste processor, selv om der angiveligt kommer en mægtig 64-core CPU til servere.