AMD Zen 2 kan ha et fem ganger større ytelseshopp enn andregenerasjons Ryzen

AMD Zen 2 – 7 nm-arkitekturen det går rykter om at AMD er på vei med – er fortsatt flere måneder unna den forventede avdukingen på CES 2019, men vi opplever enkelte drypp med detaljer komme vår vei.

AMD Zen 2 skal etter sigende kunne gjennomføre 13 % flere instruksjoner per klokkesignal (IPC). Dette er imponerende fordi det er en nesten femdobling av fremgangen i IPC vi så mellom første- og andregenerasjons Ryzen (som var på 3 %), altså mellom Zen og Zen+.

Det ferskeste ryktet kommer fra Bits and Chips, et italiensk teknologinettsted som hevder at de har fått informasjonen fra en «ansatt i et stort selskap som sitter på informasjon», som riktig nok også var kilden bak eldre lekkasjer vedrørende Intel Kaby Lake G – som viste seg å stemme.

Zen+ -> Zen2: +13% IPC (Average) in scientific tasks. Not bad.P.S. No gaming data, atm.October 16, 2018

Hvis denne nylig lekkede informasjonen er reell, så er dette store nyheter. Fremgangen i IPC kan være et monumentalt fortrinn, selv med Intels seneste Coffee Lake-prosessorer i mente. Med tanke på at hoppet fra 14 nm Zen til 12 nm Zen+ allerede imponerte oss i Ryzen 5 2600X og Ryzen 7 2700X-testene, så vil en Zen 2 på 7 nm som leverer nesten fem ganger så stort ytelseshopp forandre alt.

Den eneste andre detaljen vi kjenner til om tredjegenerasjons Ryzen (altså, Zen 2) er at de kan være arkitekturen som gjør 8-kjernersprosessorer med 16 tråder dagligdags – selv bunnen av CPU-rangstigen til AMD, Ryzen 3, kan være en kandidat. Uansett hvordan 7 nm-prosessorene til AMD ender opp kan man forvente reportasjer fra oss, live fra CES 2019.