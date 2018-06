AMD troller Intel-konkurranse, tilbyr vinnere å bytte inn Core i7-8086K med en Threadripper 1950X

Husker du konkurransen Intel nylig utlyste, der noen heldige utvalgte kunne vinne en Core i7-8086K, prosessoren som feiret 40-årsjubileet til den første 8086-prosessoren? Vel, nå har AMD vært småfrekke — Intel ville antageligvis ha brukt sterkere ord for å beskrive påfunnet — og tilbudt 40 vinnere av ovennevnte Core i7-8086K et bytte fra Intels jubileumsprosessor til en Threadripper 1950X.

Core i7-8086K er en prosessor med 6 kjerner (12 tråder) som kan «boostes» til 5 GHz, uten at overklokking er involvert, hvilket er en høyt skattet attributt. På den andre siden er AMDs Threadipper 1950X et monster på 16 kjerner (32 tråder) som kan «boostes» til 4 GHz, og som går for 7699 kroner her til lands, i motsetning til Core i7 8086K, som kan fås for 4299 — begge for øvrig på tilbud akkurat nå.

Så, ja, AMD trår Intel regelrett på tærne her, i det de tilbyr vinnere å bytte til en større, kraftigere og dyrere prosessor, istedenfor å eksempelvis lansere sin egen konkurranse. Dette er hva man gjerne kaller disruptiv markedsføring (igjen, Intel ville nok antageligvis ha brukt et sterkere uttrykk).

Noen nyanserende ytelsesparametre

Det er fortsatt slik at selv om AMDs prosessor har langt flere kjerner og tråder å skilte med, sammenlignet med jubileumsprosessoren fra Intel, så har sistnevnte langt høyere klokkefrekvens, og litt avhengig av hva man driver med, så kan altså Intel-prosessoren ha bedre ytelse — selv om den koster langt mindre.

En annen ting å ha i bakhodet er at Intels prosessor kommer i begrenset opplag, og er en feiring av 8086-jubileet, så at den på sikt kan finne på å vokse i verdi er ikke utelukket.

Som vi nevnte i begynnelsen av artikkelen er dette tilbudet kun for konkurransevinnere i USA, og en er nødt til å følge enkelte steg som AMD har lagt frem på sin hjemmeside for å kunne gjennomføre byttet.

Inniblant reglene presiseres det også at det kun er de 40 første personene som tar kontakt og fullfører de ovennevnte stegene som får muligheten til å bytte.

AMD bruker virkelig denne muligheten for alt den er verdt, slik det ofte gjøres mot rivalene i Intel og NVIDIA. Sistnevnte var nylig ute i hardt vær etter at AMD påpekte en del urimeligheter i «GeForce Partner Progam» — noe som endte med at NVIDIA måtte bukke under for presset, og gav seg med det sterkt kritiserte systemet.

Kilde: PC World