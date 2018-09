Alt du må vite om Nikons nye speilløse fullformat-kameraer Z6 og Z7

Møt Nikon Z6 og Z7, den japanske kameraprodusentens splitter nye speilløse fullformat systemkameraer. Nikon kaller lanseringen av disse kameraene den viktigste siden 1959, og det skaper unektelig visse forventninger.

Etter hvert som Sony har spist seg inn i Nikons markedsandeler med Alpha A7R III og A7 III og stadig flere av deres egne kunder har etterlyst et speilløst fullformat systemkamera, har presset økt på Nikon.

Selskapet har også jobbet med et slik kamera en stund under kodenavnet Project Q, og målet har vært å kombinere det beste fra speilløse modeller med det beste fra speilreflekskameraer.

I stedet for å lansere én ny modell, har imidlertid Nikon valgt å lansere to. I et trekk som minner om Sonys lansering av sine første speilløse fullformatkameraer Alpha A7R med 36,3 MP og Alpha A7 med 24,2 MP, har Nikon nå sluppet Z7 med 45,7 MP og Z6 med 24,5 MP.

De to kameraene har identisk design og er like i bruk, og de eneste forskjellene utover bildeoppløsningen er ulike spesifikasjoner for seriefoto og autofokus.

Nytt objektivfeste

Utover selve kameraene er den store nyheten at Nikon har valgt å droppe det kjente F-Mount-festet de har brukt i sine analoge og digitale speilreflekskameraer siden 1959. I stedet introduserer de et helt nytt feste de kaller Z-mount.

Ved å intodusere et nytt feste med en mye større diameter enn det gamle (55 mm mot 44 mm), har Nikon gjort det enklere for objektivdesignerne å lage objektiver som får mest mulig ut av fullformatsensoren. Nikon hevder også at den nye optikken vil overgå bildekvaliteten man får med F-mount-objektiver.

Det nye objektivfestet kan også føre til at vi kan få se ultraraske objektiver med blenderåpning på f/0.95, mens det raskeste F-Mount-objektivet til nå er et 50 mm-objektiv med manuell fokus og blender på f/1.2. Et 58 mm-objektiv med f/0.95 er ventet lansert neste år til en relativt stiv pris.

Foreløpig går Nikons serie av optikk for de nye kameraene under navnet S-Line, og det skal slippes tre samtidig med kameraene: et 24-70 mm f/4 S zoomobjektiv, et 35 mm f/1.8 S vidvinkel fastobjektiv og et 50 mm f/1.8 S fastobjektiv.

Ikke fortvil om du har en haug med F-Mount-objektiver liggende og har lyst til å enten bytte til Nikons nye speilløse system eller bruke det side om side med speilreflekskameraet ditt. Nikon slipper nemlig også en ny adapter de har kalt FTZ Mount Adapter. Den skal være kompatibel med rundt 350 Nikon-objektiver, og vil gi full autofokus-hastighet med over 90 av dem.

Nikon Z7

Vi begynner med å se nærmere på Nikons nye høyoppløste Z7. Dette kameraet har en bakbelyst sensor på 45,7 MP og et ISO-spenn på 64-25 600. Den har også et utvidet sensitivitetsspenn som strekker seg fra 32 til 102 400.

Oppløsningen er den samme som du får med Nikons glimrende D850, men Nikon legger likevel vekt på at dette er en annen sensor med hele 493 «phase-detect»-fokuspunkter. Den nye EXPEED 6-prosessoren gjør også at Z7 kan ta opptil 9 bilder i sekundet i seriemodus.

Den 0,5 tommer store OLED-skjermen i den elektroniske søkeren har en imponerende oppløsning på 3,69 millioner punkter, og en stor 0,8x forstørring og en bilderate på 60p. På baksiden av kameraet sitter det også en 3,2 tommer stor flippbar berøringsskjerm med en oppløsning på 2,1 millioner punkter.

Z7 er også utstyrt med 5-akset bildestabilisering som byr på opptil fem stopp med kompensering, mens de som vil gjøre videoopptak kan gjøre det i 4K og 30p.

Nikon opplyser at Z7 skal by på den samme værbestandigheten som D850, og de har tatt den modige avgjørelsen å gi kameraet kun en ensom XQD-port. Det vil helt sikkert gi kameraet bedre skrivehastigheter enn SD-kort ville gjort, men foreløpig er Sony den eneste produsenten som lager slike kort, så det er tydelig at Nikon satser på at brukere skal dra nytte av den forbedrede hastigheten de vil få fra de nye CFExpress-kortene når de blir mer utbredt. (Disse kortene har samme fysiske format som XQD-kort, men byr på bedre ytelse og bredere støtte fra ulike produsenter).

Men hva med batteriet? Z7 får et oppdatert EN-EL15b-batteri som kan lades via USB, men kameraet er også kompatibelt med eldre EN-EL15a-batterier som brukes i D850 og andre Nikon-kameraer. Nikon jobber også med et nytt batterigrep som skal få plass til to EN-EL15b-batterier.

Nikon Z6

Z7 og Z6 er stort sett identiske, men med et par viktig unntak. Der Z7 har en oppløsning på 45,7 MP, har Z7 24,5 MP og en ISO-rekkevidde på 100-51 200 (med en utvidet rekkevidde på 50-204 800). Dette kameraet får også et annet AF-system med 273 «phase-detect»-fokuspunkter , mens seriemodusen byr på 12 bilder per sekund.

Det er forventet at Z7 skal komme i salg 27. september, mens Z6 kommer litt senere og bør være i salg innen slutten av november.

Kamerahuset til Z7 skal selges for 3399, 95 dollar (ca. 28 500 kr) eller du kan kjøpe kameraet med det nye kit-objektivet Z 24-70 mm f/4 S for 3999,95 dollar (ca. 33 500 kr). Z6 skal på sin side gå for 1995,95 dollar (16 700 kr) for bare kamerahuset, og 2 599,95 dollar (21 800 kr) for kameraet med det samme kit-objektivet.

Norske priser er foreløpig ikke kjent, men som vanlig kan nok vi regne med å måtte gange dollarprisene med 10.