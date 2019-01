Alle større Nokia-telefoner får efter planen Android Pie før midten af 2019

Er du ejer af en Nokia-telefon, der endnu ikke har fået Android 9 Pie? Så vil det sikkert glæde dig, at selskabet bag brandet, HMD Global, netop har offentliggjort en tidsplan, der beskriver, hvornår deres telefoner får den nyeste version af Googles mobile operativsystem. Den gode nyhed er, at den sidste telefon vil blive opgraderet i begyndelsen af årets andet kvartal.

(OBS: Links i denne artikel kan henvise til sider på engelsk.)

Og så den dårlige nyhed: De billigere modeller kommer sidst i køen. Det kommer dog ikke som en stor overraskelse, da producentens top- og mellemklasse-telefoner, såsom 7 Plus, 6.1 og 6.1 Plus, var de første til at få Android Pie.

6.1 Plus, 7.1 og 5.1 Plus blev alle opdateret i slutningen af 2018, mens Nokia 8 og Nokia 8 Sirocco også bør være opgraderet på nuværende tidspunkt.

Sådan ser tidsplanen under alle omstændigheder ud: I slutningen af januar får Nokia 5 og Nokia 3.1 Plus Android Pie. På et tidspunkt i årets første kvartal ankommer opdateringen desuden til Nokia 6, Nokia 5.1, Nokia 3.1 og Nokia 2.1.

Endelig får Nokia 3 og Nokia 1 Android Pie i begyndelsen af andet kvartal af 2019, ifølge selskabets pressemeddelelse.

HMD bemærkede, at afslutningen af opdateringerne inden midten af 2019 bør betyde, at alle deres mobiler vil køre Android Pie, før lanceringen af efterfølgeren, Android Q.

Andre producenter af Android-telefoner er under lignende pres for at få deres telefoner opdateret til Android Pie, selv om nogle arbejder hurtigere end andre, og nyere enheder får forståeligt nok opdateringen først.

Samsung begyndte for eksempel at opdatere Galaxy S9 og Galaxy S9 Plus i december – og det var en langsom udrulning, hvor brugere i visse lande fik først. Resten af Samsungs modeller får Android Pie i løbet af året, begyndende med Galaxy Note 9 i februar og dernæst følger mellemklasse-telefonerne. Samsungs Tab-enheder er desværre de sidste til at blive opdateret, og det sker først i oktober 2019.