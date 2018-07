Alle de farver, du nok får lov at vælge imellem til din Samsung Galaxy Note 9

Om en god måneds tid kan vi opleve lanceringen af Samsung Galaxy Note 9 på en scene i New York, og vi ved allerede meget om telefonen. Den seneste læk ser ud til at bekræfte udvalget af farver.

Det russiske tech-site Hi-Tech.Mail har fundet nogle billeder i høj kvalitet af den kommende model, og de viser telefonen i fem forskellige farver.

Note 9 vil tilsyneladende kunne fås i blå, kobber, sølv, violet og sort. Det er ikke et markant anderledes udvalg i forhold til versionerne af Galaxy Note 8 i sort, guld, grå og blå, men farverne i sig selv ser ud til at have ændret sig lidt.

Note 9 i blå, kobber, sølv, violet og sort. Foto: Hi-Tech.Mail

Farverne minder mere om dem, vi har set hos Samsung Galaxy S9 and Galaxy S9, men der er sket nogle ændringer, der gør de mest intense af farverne både lysere og klarere hos Note 9.

Der er naturligvis ingen garanti for, at dette udvalg af farver er det, vi kommer til at se ved Samsungs lancering, ligesom det er muligt, at ikke alle farver vil blive tilgængelige overalt i verden.

Bedre benchmarking

Når alt kommer til alt har Samsung en tendens til kun at lancere visse farver på udvalgte markeder. Taget i betragtning, hvordan Samsung tidligere har ageret med hensyn til farver, så forventer vi ikke, at den violette version vil kunne købes på alle markeder verden over.

Vi har også kastet blikket på tallene fra en ny benchmarking foretaget af Geekbench - og opdaget af SamMobile - og de fortæller, at Exynos 9810-versionen af mobilen opnåede en single core-score på 3.716.

Det er en hel del bedre, end den tidligere benchmarking vi så på den samme mobil, som havde en single-core score på 2.737. Disse tal indikerer også, at mobilen kommer med de 6GB RAM, som vi tidligere har hørt om.

Du kan forvente mange flere rygter og læk om Galaxy Note 9 i de kommende uger op til lanceringen den 9. august.

Via PocketNow