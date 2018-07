Airbus bygger den neste Mars-roveren

Luftfartsselskapet Airbus har blitt tildelt en kontrakt verdt £3,9 millioner (nærmere 42 millioner kroner), hvis formål er å designe en ny Mars-rover.

Oppdraget stammer fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA), og tar sikte på å samle og transportere jordprøver lagt igjen av en planlagt 2020 Mars-rover — som også er et samarbeidsprosjekt mellom ESA og Airbus, og nå er under konstruksjon.



Den nye roveren designes hos Airbus' filial i Stevenage, England (rett nord for London), og er nok et tilskudd i Storbritannias bugnende romsektor, nå anslagsvis verdt 13,7 milliarder britiske pund (drøye 146 milliarder norske kroner).

Vitenskapsminister i Storbritannia, Sam Gyimah berømmet «det eksepsjonelle nye prosjektet, hvilket for første gang vil bringe prøver fra Mars til Jorden», og som «demonstrerer Storbritannias verdensledende innovasjon innen forskning og ingeniørvirksomhet».

Ingen grenser

Airbus er kanskje mest kjent som produsent av sivile fly. Det nederlandske selskapet har imidlertid også brukt kunnskapen om luftfart til både å ekspandere inn i helikopterbransjen, samt åpne en avdeling for forsvar og romfart.

ESA har tidligere samarbeidet med Airbus i konstruksjonen av en mengde satellitt-systemer, romskip brukt til frakt, samt utforskningsoppdrag til både Mars og Venus. Av andre prosjekter som per nå er under utvikling kan nevnes en solobservasjonssatellitt (Solar Orbiter) og et nær-infrarødt teleskop som skal brukes til å observere mørk materie.