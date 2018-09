Professionella spelare besegrar Elon Musks AI-bottar i Dota 2

Under International Dota 2 Championships i Vancouver i Kanada, tävlade en grupp AI-bottar mot det mänskliga laget paiN och förlorade. Detta är något som visar att mänskliga spelare (i alla fall på en professionell nivå) fortfarande har övertaget över datastyrda spelare.

OpenAI är ett forskningsinstitut som Teslas VD Elon Musk är medgrundare av, vars mål är att skapa AI som håller samma nivå som mänsklig intelligens.

Under en uppvärmningsmatch tidigare under månaden, lyckades bottarna att besegra ett lag bestående av mänskliga spelare. I den senaste matchen lyckades OpenAI-bottarna att få mer kills än paiN, men de kunde inte tillämpa strategier och gick miste om många möjligheter, något som resulterade i en seger för det mänskliga laget.

Wired rapporterar Mike Cooks, som är en spel- och AI-forskare vid University of Falmouth i Storbritannien, tankar om vad han ansåg vara bristerna under bottarnas match.

#OAI Snap thoughts:🔹 The bots are a lot less aggressive than before. They feel worse than the previous exhibition, I think (but still, amazing).🔹 The bots are still very good at moment-to-moment, but they seem bad at macro-level decisions. I have more to say on this!August 23, 2018