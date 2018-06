Advarsel til danske roligans: Din telefon kan ruinere dig i Rusland!

Selv om det er fristende lige at høre musik på Spotify, tjekke Facebook eller bruge Google Maps til at finde vej, så bør danske fodboldfans i Rusland tænke sig godt om, inden de tager telefonen op af lommen.

Fælles for de tre apps er, at de bruger en masse data, der kan løbe op i regninger på mange tusinde kroner selv for meget kort tids brug, viser en analyse, som sammenligningstjenesten Samlino.dk har foretaget.

Priserne på brug af data i Rusland varierer fra 0 kroner til 115 kroner per megabyte hos de forskellige danske selskaber, og det betyder, at selv så lidt som en times streaming på Spotify kan koste helt op til 8000 kroner hos de dyreste udbydere.

Det eneste selskab, der giver dig gratis roaming i Rusland, er teleselskabet 3's abonnement 3LikeHome. Alle andre udbydere tager forholdsvis høje priser per megabyte, og derfor bør man tænke sig godt om, inden man tager sin telefon med til VM.

Tag forholdsregler

”Vores analyse viser, at der er endog meget voldsomme prisforskelle på at bruge data i Rusland, og derfor bør man allerede inden man rejser afsted til VM undersøge, hvilke priser ens selskab tager. Enkelte steder kan man godt slippe afsted med at bruge data i begrænset omfang, men de dyreste selskaber kan ende med at koste så meget, at man risikerer, det bliver den dyreste post på rejsebudgettet,” siger Kristian Pitzner-Jørgensen, der er administrerende direktør i Samlino.dk.

Men udover at undersøge priserne inden afgang, er der nogle andre gode forholdsregler, der kan modvirke uforudsete kæmperegninger.

”Sørg for at slå automatisk roaming fra, inden du lander i Rusland. På den måde undgår du, at din telefon eksempelvis henter e-mails og opdaterer apps løbende, hvilket hurtigt kan bruge en masse megabyte. Derudover bør du aktivere et loft for dit forbrug af data, så du kun kan bruge en vis mængde,” lyder rådet fra Kristian Pitzner-Jørgensen.

Priseksempler:

1Unotel: 115 kroner pr. MB data

COOP mobil: 115 kroner pr. MB data

Lebara: 105 kroner pr. MB data

Telenor: 110 kroner pr. MB data

OiSTER: 75 kroner pr. MB data

Telia: 29,78 kroner pr. MB data

Telmore: 3,99 kroner pr. MB data

3: 0 kroner pr. MB data

Foto: Pixabay