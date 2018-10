Adobe vahvistaa: iPad-käyttäjät saavat Photoshopin täyden version

Los Angelesissa on juuri polkaistu käyntiin Adoben järjestämä Adobe MAX -konferenssi, joka kokoaa luovan alan ammattilaiset yhteen eri puolilta maailmaa. Tapahtuman merkittävin ilmoitus valokuvaajille lienee Adoben vahvistus siitä, että Photoshop tulee täysiversioisena myös iPadille.

Yllättävästä uutisesta ei voida kuitenkaan puhua, sillä kuluneen vuoden aikana on liikkunut runsaasti huhuja siitä, että Adobe kehittelisi täyttä Photoshopia iPad-tabletille. Aiemmin vaitonainen yhtiö vahvisti tänään, että kuvankäsittelyohjelma on iPad-käyttäjien käytettävissä täydessä potentiaalissaan ensi vuonna. Toistaiseksi iPadille tarkoitetun Photoshopin hinta on kuitenkin vielä pimennossa.

Julkistus on osa Adoben suunnitelmaa laajentaa omaa työkalupalettiaan mobiililaitteisiin. Yhtiö on tarjonnut tabletin ja mobiililaitteiden käyttäjille jo useita kuvanmuokkaukseen tarkoitettuja sovelluksia, joihin lukeutuvat muun muassa Adobe Photoshop Express, Photoshop Lightroom CC sekä Photoshop Mix. Mainituilla sovelluksilla on voinut kuitenkin tehdä lähinnä vain kevyempiä muokkauksia, eikä mikään niistä vedä ominaisuuksillaan vertoja tietokoneelle tarkoitetulle Photoshop CC:lle.

Adobella on ollut omat tekniset haasteensa täyden Photoshopin kehittelemisessä iPadille sopivaksi. Nyt uusimmat iPad-mallit ovat riittävän tehokkaita täysiversioisen Photoshop-ohjelman pyörittämiseen.

iPadille tarkoitettu Photoshop CC tukee Adoben omaa PSD-tiedostomuotoa, ja käyttäjille on tarjolla samat taso-, maski- ja muut muokkaustyökalut kuin pöytäkoneversiossa. iPad-versiossa on pyritty odotetusti hyödyntämään tabletin kosketusnäyttöominaisuuksia.

iPad-version Photoshop lukeutuu Creative Cloud -ohjelmien joukkoon, mikä tarkoittaa sitä, että kyseistä kuvanmuokkausohjelmaa voi käyttää useammalla eri laitteella.

Adobe julkisti samalla tuoreimmat ohjelmistopäivitykset kaikkiin yhtiön nykyisiin Creative Cloud -sovelluksiin. Jatkossa esimerkiksi Lightroom CC -aplikaatioon on mahdollista tuoda kuvat automaattisesti suoraan Apple Photos -sovelluksesta. Adobe Bridge saa puolestaan uuden käyttöliittymän, ja Photoshop CC:n työpöytäversiossa on muun muassa laajennettu sisältötietoisen täytön (Content Aware Fill) toimintoja.

Toistaiseksi Adobe laajentaa Photoshop CC -ohjelmistolla ainoastaan iPad-käyttäjiin, mutta yhtiö lupaa lisätä uusia alustoja kuvankäsittelyohjelmalleen, kun kehitystyö on valmis. Onkin vain ajan kysymys, milloin Adoben ikoninen kuvankäsittelyohjelma on käytettävissä täysversioisena myös iPhonessa.

Uutuutena Premiere Rush CC

Adobe esitteli aiemmin tänä vuonna videonmuokkausohjelma Project Rushin. Yhtiö julkisti, että ohjelma on saatavilla n Creative Cloud -versiona, ja se kantaa nimeä Premiere Rush CC.

Adoben mainostaa Premiere Rush CC:tä ohjelmana, joka sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet videoiden tallentamiseen, editoimiseen ja julkaisemiseen. Ohjelma tarjoaa personoidut valmiit liikegrafiikkamallit sekä Adobe Sensei -tekoälytyökalun, jolla voi normalisoida äänitasoja. Työkalu säätää automaattisesti esimerkiksi musiikin äänenvoimakkuutta, kun videossa kuuluu muuta puhetta.

Premiere Rush CC on yhteensopiva ammattimaisemman Premiere Pro -videonmuokkausohjelman kanssa, joten vaativampaa editointia voi jatkaa halutessaan sen parissa.

Ohjelman voi ladata sekä puhelimelle, tabletille että tietokoneelle. Omat tuotokset voi tallettaa Dropbox-pilvipalveluun ja jakaa esimerkiksi Youtubessa, Facebookissa, Instagramissa ja Behancessa.

Tapahtumassa puhujana The Roots -yhtyeen rumpali

Tämän vuoden MAX-konferenssissa esitellään lukuisia Adoben uusia ohjelmistopäivityksiä, joiden keskiössä ovat muun muassa tekoälyn kasvava rooli, koneoppimisen ja puheentunnistuksen hyödyntäminen ja kosketusnäyttöisten laitteiden merkitys luovassa työssä.

Adoben MAX -konferenssiin odotetaan kaikkiaan 14 000 kävijää yli 60 maasta. Tapahtumassa puhuvat muun muassa ohjaaja Ron Howard, valokuvaaja Albert Watson ja The Roots -yhtyeen rumpali Questlove. Tapahtuma järjestetään 15.–17. lokakuuta Los Angelesissa.