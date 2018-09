Adobe slår prisen i bund på Creative Cloud. Nu kan du spare 2.200 kroner

Går du rundt med en grafisk designer i maven, er du vild med at redigere billeder, drømmer du om at konstruere websites eller forestiller du dig en fremtid i 3D-design?

Uanset hvad, så har du brug for et af Adobes berømte programmer. Før i tiden måtte man betale for hvert enkelt program, men i dag kan du få hele pakken på én gang. Det vil sige, at du med et enkelt klik kan få adgang til billedprogrammet Photoshop, vektorprogrammet Illustrator, layoutprogrammet InDesign og så videre…

Og ikke nok med det, men indtil den 31. august i år - det vil sige om blot et par dage - kan du få hele molevitten 40 procent billigere.

Det kan du, fordi Adobe her i forbindelse studiestarten 2018 har valgt at lancere, hvad der må betegnes som et kanontilbud på deres grafiske pakke, der bliver brugt af professionelle over hele kloden.

Prisen per måned er normalt 462,50 kroner (5.500 kroner per år), men den nye tilbudspris, der blot gælder et par dage endnu, er på 275 kroner om måneden (3.299,01 kroner om året). Og det er immervæk noget af et slagtilbud, hvis du går rundt og drømmer om at kunne bruge de samme programmer, som de bedste designere i verden.

Udover adgang til programmer som Photoshop og Illustrator, får du adgang til over 20 andre programmer til både PC og mobil - inklusive inDesign, XD, After Effects, Lightroom og Dreamweaver - og hertil kommer 100 GB plads på Adobes Cloud.

Man skal dog huske på, at tilbuddet kun gælder, hvis man vælger hele Adobe Creative Cloud.

Tilbuddet gælder til 31. august 2018 og kræver et 12-måneders abonnement. Herefter vil dit abonnement automatisk blive fornyet og faktureret til den normale abonnementspris, medmindre du vælger at ændre eller annullere dit abonnement.