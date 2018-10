Adobe bekræfter: Den fulde version af Photoshop kommer til iPad

Adobe har lige åbnet dørene til deres årlige Adobe MAX-konference i Los Angeles, og for fotografer må eventens højdepunkt givetvis være bekræftelsen af, at Photoshop endelig kommer til iPad.

Selv om der gennem meste af året har cirkuleret rygter om, at Adobe har arbejdet på en komplet version af programmet til iPad, har virksomheden hidtil forholdt sig tavs. Nu har Adobe imidlertid endelig bekræftet, at iPad-brugere vil kunne begynde at bruge programmet fra næste år.

Adobe leverer allerede en række foto-orienterede redigerings-apps til brugere af tablets og mobiler, nemlig Adobe Photoshop Express, Photoshop Lightroom CC og Photoshop Mix. Ingen af disse kan imidlertid matche funktionaliteten fra den desktop-baserede Photoshop CC - og Adobe giver da også udviklingen af mere "muskuløse enheder" æren for, at den fulde version nu kommer til iPad.

Photoshop CC til iPad understøtter de samme PSD-filer som sit desktop-modstykke, og det samme gælder lag, masker og andre redigeringsværktøjer. Som man måske også kunne forvente, så er app'en designet til bedre at understøtte touch-funktionaliteten på iPad-skærmen.

Da den nye app er en del af Creative Cloud, bør brugerne uden problemer kunne skifte fra den ene enhed til den anden, når de redigerer et billede. Det i sig selv er en del af en mere vidtrækkende annoncering om, at PSD-filer vil blive understøttet af et større udvalg af apps i CC-økosystemet end tidligere.

Virksomheden har også bekræftet, at alle nuværende CC-apps vil blive underlagt deres egne opdateringer. Disse omfatter Lightroom CC, som nu har mulighed for at importere billeder direkte fra Apple Photos, samt Adobe Bridge CC, der blandt andet får en opdateret brugerflade. Desktop-versionen af Photoshop CC har blandt andet fået et udvidet arbejdsområde til funktionen Content Aware Fill (herunder).

Selv om Photoshop CC på kort sigt kun bliver gjort tilgængelig for iPad-brugere, siger Adobe, at den fulde version også kommer til andre platforme og formfaktorer, når de er klar – og vi kan ikke vente med at se, hvordan en komplet version af Photoshop vil se ud og fungere på en iPhone. Adobe har endnu ikke oplyst, hvad iPad-versionen af programmet kommer til at koste.

Premiere Rush CC bekræftet

Project Rush, der blev annonceret tidligere i år, vil også få en CC-udgivelse, og den hedder Premiere Rush CC. Adobe beskriver det som alt-i-én-app til videooptagelse, redigering og deling, der fungerer på tværs af alle enheder. App'en indeholder bevægelsesgrafik-skabeloner med mulighed for individuel tilpasning og nyder godt af Adobes Sensei-teknologi til lyd- og stemme-normalisering. Den er eksempelvis intelligent nok til automatisk at justere lydstyrken på musik, når der er tale, og den er fuldt integreret med Premiere Pro til yderligere redigering.

Premiere Rush CC bliver tilgængelig på telefoner, tablets og desktop-computere. Der er indtænkt Dropbox-integration, ligesom der er mulighed for at udgive sine kreationer direkte på YouTube, Facebook, Instagram og Behance.

Adobe benytter dette års Adobe MAX-konference til at lancere en række opdateringer, der drager fordel af forskellige temaer, såsom kunstig intelligens, maskinlæring og stemmegenkendelse til brug for den kreative sektor – og desuden den stigende betydning af touch-enheder i forhold til kreativitet.

Adobe Max forventes at tiltrække 14.000 deltagere fra over 60 lande. Instruktøren Ron Howard, fotografen Albert Watson og The Roots-trommeslageren Questlove skal alle holde tale under arrangementet, som varer indtil onsdag.