Adblocker i Google Chrome vil snart skjule alle ondsindede annoncer fra skumle websteder

Fra næste måned vil Google lægge mere pres på webudgivere for at få dem til at forbedre kvaliteten af deres annoncer.

De, der ikke gør det, kan risikere, at alle annoncer på deres hjemmeside bliver blokeret af Googles Chrome-browser, som er den mest populære browser i verden. Det nye tiltag kan potentielt betyde et stort tab i indtægter for de webmastere, der er afhængige af reklamer som deres vigtigste form for indkomst.

"Fra og med december 2018 fjerner Chrome 71 alle annoncer på det fåtal af websteder, hvor der forekommer vedvarende skadelig annonce-aktivitet," udtaler Googles Product Manager, Vivek Sekhar.

"Nogle af disse ondsindede annoncer bruges af bedragere og phishing-svindlere til at stjæle personlige oplysninger."

Slår hårdt ned

Chrome 71-browseren skal tage kampen op mod blandt andet falske system-dialogbokse, klik-fælder og uønskede pop up-vinduer, der omdirigerer brugeren, for at forbedre oplevelsen for de, der surfer på internet. Tanken er, at når man går efter de sløsede webmasteres indtægter, presser man dem til at få gjort noget ved de ondsindede annoncer.

Tiltaget er det seneste i Googles løbende bestræbelser på at gøre browsing via Chrome til en mere sikker oplevelse. Siden januar 2018 har Chrome tvunget omdirigerende pop op-vinduer ind i browserens informationslinje, hvilket giver brugerne mulighed for at beslutte, om de virkelig ønsker at gå videre til noget andet indhold.

Google har også tilbud ejere af websteder et "rapportér misbrug"-værktøj, der giver brugerne mulighed for at indsende klager over ondsindede reklamer.

Men "denne tilgang var ikke vidtrækkende nok", ifølge Sekhar.

"Faktisk bliver flere end halvdelen af disse generende elementer ikke blokeret af vores nuværende beskyttelsesforanstaltninger, og i næsten alle tilfælde er der tale om skadelige eller vildledende annoncer."

Google vil tilbyde webstedsejere 30 dage til at forberede sig på ændringen, inden det nye system kommer på plads, mens Chrome-brugere vil få mulighed for fortsat at se disse risikable annoncer, hvis de vælger at gøre det.

Google, der inkasserer omkring 100 mia. dollars om året på salg af annoncer, forventer ikke selv at opleve et stort fald i indtægterne, da selskabet allerede kun viser annoncer, der er i tråd med de nye retningslinjer.

Via The Register