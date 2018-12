Action-julegaven til de videoglade

Har du tænkt dig at skrive et nyt actionkamera på din julegaveliste, så har du lige nu mulighed for at købe et af bedste med rabat.

I vores søgen efter de bedste tilbud til dig, er vi faldet over den seneste udgave af det ekstremt populære actionkamera GoPro Hero7 Black, som Dustin for tiden har til en kampagnepris á 2.990 kr. Normalprisen er 3.275 kr., og selv om det altså ikke er en kæmpe besparelse, er den bestemt værd at tage med, da der er tale om det hotteste actionkamera lige nu.

Ved sin ankomst på markedet satte GoPro standarden for, hvor godt et action-kamera skulle være. Selv om nogle på det seneste har kritiseret firmaet, så er de med 7'eren helt tilbage på sporet.

Helt afgørende er den nye feature HyperSmooth-stabilisering, der kan bruges, selv når man skyder 60fps i fuld opløsning. Det betyder, at du ikke er tvunget til at investere i en gimbal for at få rolige, glidende bevægelser i billedet. Og det virker.

En anden ny feature er TimeWarp-video, og den kombinerer idéen ved regulær frame-by-frame timelapseoptagelse (som du stadig kan gøre uafhængigt) med HyperSmooth ­- altså en stabiliseret hyperlapse. I essensen gør det dig i stand til at skyde timelapse med friheden til at flytte Hero 7 Black når som helst. Det er rigtigt: Timelapseoptagelser uden en trefod og med de bevægelser, du ønsker.