7 «wearables» å glede seg til i 2019

Kroppsnære teknologiprodukter blir stadig mer imponerende etter hvert som smartklokker blir stadig smartere, aktivitetsmålere sporer enda bedre og AR- og VR-headset visker ut skillet mellom kunstig og virkelig på stadig nye måter.

Så hva kan vi forvente oss i 2019? Det er i hvert fall spådd at det vil selges 245 millioner kroppsnære produkter i løpet av det kommende året.

Skal vi dømme etter trendene fra 2018, så kan vi forvente at de ulike selskapene vil satse enda mer på å lage den beste mulig smartklokkeopplevelsen med enda flere funksjoner tilgjengelig på håndleddet. Det betyr at vi vil få enda flere enheter som gir deg tilgang til GPS, pulsmåling og musikk på løpeturen, uten at du har med telefonen. Forvent også at sporingen blir mer avansert, og at EKG blir mer utbredt.

Ved siden av kraftigere smartklokker og smartere programvare, vil vi også se nye produkter innen både VR og AR, og vi kan også regne med at prisene vil begynne å falle. Her er noen av de mest spennende kroppsnære produktene vi kan forvente at vil dukke opp i løpet av 2019.

Apple Watch 5

Apple Watch 4

Apple raffinerer sin smartklokke mer for hver nye modell, og det er ingen grunn til å tro at ikke Apple Watch 5 blir den beste til nå. Men Apple Watch 4 hadde allerede både EKG, GPS og plass til lokal musikk, så hva mer kan de egentlig legge til?

En av de meste etterspurte funksjonene er lenger batteritid. Den trådløse ladingen gjør det enkelt å holde den oppladet, men mer kapasitet hadde ikke skadet. Det, i kombinasjon med en tynnere formfaktor, hadde vært ideelt, fordi den hadde blitt mer komfortabel å løpe med og enklere å ha innenfor skjorteermet.

Apple burde også legge til bedre støtte for musikkstrømming og offline-lagring fra tjenester som Spotify, Tidal og andre. Det kan også være de satser på en nye spektakulær funksjon som for eksempel blodsukkermåling for diabetikere. Uansett kan du forvente at Apple Watch 5 blir vist frem i september som vanlig.

Google Pixel Watch

En offisiell Google Pixel Watch dukket ikke opp sammen med Pixel 3 i 2018 slik mange hadde trodd, så vi krysser fingrene for at noe slikt slippes sammen med Pixel 4 i 2018. En slik klokke kan ta Wear OS til et helt nytt nivå med maskinvareintegrasjon som kan gi bedre ytelse og lenger batteritid.

Det går nemlig rykter om et nytt strømhåndteringssystem kalt Blackghost, som skal gjøre det mulig for klokka å lytte etter stemmekommandoer uten at det går utover batteritiden. Det burde gi lett tilgang til Google Assistant, samtidig som du også sparer batteriet i telefonen din.

Andre funksjoner vi håper på er en fingeravtrykkleser i skjermen, roterende krone-knapp, støtte for svømmesporing, NFC-betaling, batteri som holder tre dager og treningssporing på nivå med Garmin.

Apple AirPods 2

Apple AirPods med en iPhone

Ifølge den rimelig pålitelige Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo, kan vi forvente at Apple vil slippe en ny versjon av AirPods i løpet av 2019. Disse kan komme med trådløs lading, og det betyr at du kan slenge dem på en ladematte når du trenger å lade dem og du slipper dermed å knote med ledninger.

Dette kommer ekstra godt med siden batteriene er små, og ladetiden burde dermed også bli kort. Apple AirPods 2 kan også komme med en ny versjon av Bluetooth som gir bedre forbindelse og bedre energieffektivitet, og det kan igjen før til lenger batteritid. Alt dette legger til rette for at du skal kunne bruke «Hei Siri» til enda flere funksjoner, uten å ta telefonen opp av lomma.

2019-modellen av AirPods burde altså bringe med seg flere forbedringer fra forrige modell, men ryktene forteller samtidig at de kan få et helt nytt design i 2020. Vi tar en ting av gangen, eller hva?

Ny Hololens med kodenavnet "Sidney"

Et nytt stort fremskritt for AR-maskinvare kan komme i 2019, med en ny versjon av Microsofts HoloLens som ryktes å ha kodenavnet «Sidney».

Den nye modellen rykes å være lettere og mer komfortable enn de to forgjengerne, og den kan også bli billigere. I tillegg burde den også få en kraftig forbedre holografisk skjerm.

Det er ventet at den nye versjonen av HoloLens skal bli den som endelig er rettet mot forbrukere. Blir den det blir nok også prisen lavere, og vi kan nok vente oss at den ender på samme nivå som en flaggskiptelefon – altså rundt 10 000 kroner. Konkurrenten Magic Leap er ventet å levere et lignende produkt til omtrent samme pris i løpet av 2019, så dette kan bli året da AR tas til et helt nytt nivå.

Garmin Fenix 6

Garmin Fenix 5X Plus

Garmin Fenix 5X Plus er blant de beste treningsklokkene som noen gang er laget, men sin kombinasjon av supernøyaktig lokasjon, pulsmåling, smarte varslinger, kartsporing, kontaktløse betalinger og musikklagring. I tillegg har den også god batteritid. Hvordan kan Garmin da toppe den med Fenix 6 som er ryktet å komme i 2019?

Det er ventet at Fenix 6 skal dukke opp mot slutten av 2019, og en forbedring mange kunne ønske seg er at den blir mindre. Dagens Fenix-modell er stappfull av funksjoner, men den er for stor til å gå med til daglig og altfor stor til å bruke om natta. Trådløs lading hadde også være et godt tilskudd, så kunne man slippe å dra frem den proprietære kabelen.

Utover det hadde også en mer høyoppløst skjerm gjort at Fenix 6 kunne regnes mer som en fullblods smartklokke enn en GPS-klokke. Nye sensorer som glukosemåler, blodtrykksmåler og svettemåler kunne også sikret at Fenix 6 blir et bedre produkt enn Fenix 5X Plus.

Bose Frames

Bose er ventet å avduke et helt nytt kroppsnært produkt i 2019, som kombinerer et par solbriller med AR. Det må bare understrekes at disse fokuserer på lyd fremfor visuell AR. Selskapet beskriver dem slik:

– Brillene vet hvor du er og hvilken vei du ser ved hjelp av den 9-aksede bevegelsessensoren og GPS-sporingen fra iOS- eller Android-telefonen din, og legger automatisk til et lag av lyd som kobler stedet du er til endeløse muligheter for reising, læring, underholdning, spilling og mer.

Det høres ut som en veldig kul idé, og hvis de ser bra ut slik Bose-produkter gjerne gjør, så kan de by på en spennende måte holde seg tilkoblet nettet uten å ty til et tungt og strømkrevende headset. Vi antar de også vil være utstyrt med mikrofon så du kan gi stemmekommandoer til en virtuell assistent, uten å strekke deg etter en telefon eller en smartklokke. Vi venter at de blir avduket under SXSW 2019.

WT2 sanntidsoversetter

Dette produktet, som opprinnelig var et Kickstarter-prosjekt, skal endelig komme ut i 2019. Her blir drømmen om en virkelig universaltranslatør, slik vi så i Star Trek, til virkelighet, og du vil få sanntidsoversettelser av samtaler rett i øret. Når noen snakker til deg på et annet språk vil du altså høre oversettelsen i øret, og når du snakker tilbake på ditt egen språk så vil den andre personen høre oversettelsen i sitt øre.

Hvis WT2 fungerer så godt som det hevdes, kan det bety slutten for verdens språkbarrierer. Leverer de alt Google Pixel Buds lovte men ikke holdt? Selskapet sier at de ved lansering skal tilby sanntidsoversettelse via smarttelefon med en brukbar internettforbindelse. Nå som 5G også skal gjøre sitt inntog i 2019, så vil det i hvert fall legge alt til rette for at et slikt produkt skal fungere optimalt.