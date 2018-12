3G-nettet er snart historie

Telenors plan for stenging av 3G i 2019: Januar, februar, mars: Agder, Buskerud, Hedmark, Trøndelag, Akershus, Hordaland, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. April, mai, juni: Resten av Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Østfold. Juli, august, september: Møre og Romsdal, Trøndelag, Sogn og Fjordane Oktober, november, desember: Nordland, Troms, Finnmark, Svalbard

Telenor annonserer nå at de planlegger å stenge ned 3G-nettet i løpet av 2019 og 2020, og målet er å gi et enda bedre tilbud på 4G.

3G, som var det første rene mobildatanettet, har vært med oss i mange år nå, men stadig mer av mobildatakommunikasjonen foregår nå via 4G. Ikke minst har både Telenor og Telia startet testingen av nestegenerasjons 5G-nett, og nå varsler altså Telenor at stenging av 3G-nettet er nært forestående. Telia varslet for øvrig om det samme tilbake i september.

I dagens pressemelding forklarer Telenor hvordan 3G fungerer over to ulike frekvensbånd, og at disse skal stenges etappevis. 900 Mhz-båndet som dekker mindre områder og tettsteder slukkes fylkesvis i løpet av 2019, mens resten av 3G-nettet som bruker 2100 Mhz-båndet og omfatter byer og større tettsteder, skal stenges i løpet av 2020.

Etter hvert som 3G-nettet stenges ned, kan lede frekvenser tas i bruk av 4G-nettet.

Dekningsdirektør i Telenor, Bjørn Amundsen (Foto: Martin Fjellanger/Telenor) (Image: © Telenor)

Trenger mer kapasitet

Ifølge Telenor går 96 prosent av all datatrafikk i mobilnettet nå over 4G, og det gjør at kapasiteten må økes. Samtidig understreker dekningsdirektør Bjørn Amundsen at dette kan få direkte konsekvenser for mange:

– Når vi erstatter 3G-nettet med 4G, vil de som bruker dette 3G-nettet i dag til ringing eller data, bli berørt. Dette gjelder blant annet de med 3G-utstyr (viltkamera, etc.), utdaterte SIM-kort, og de som ikke kan aktivere 4G Tale på mobiltelefonen.

Når 3G-nettet blir avviklet vil telefoner som ikke støtter 4G fortsatt kunne ringe via 2G-nettet, men dataoverføringer vil ble betydelig tregere. Utstyr som kun støtter 3G, vil på sin side slutte helt å fungere.

Fungerende leder i Telenor, Bjørn Ivar Moen (Foto: Martin Fjellanger/Telenor) (Image: © Telenor)

Oppfordrer til å hjelpe

I pressemeldingen understreker også Telenor at det ofte er eldre som fortsatt har telefoner og annet utstyr som kun støtter 3G, og fungerende leder i Telenor Norge Bjørn Ivar Moen oppfordrer de unge til å hjelpe:

– Kjenner du noen som dette angår, så kan du kanskje høre om de er klar over det og hjelpe dem? De berørte vil mest sannsynlig sette pris på om barn og barnebarn hjelper dem med å finne en ny mobil som passer og få alt av innhold over til ny mobil, sier Bjørn Ivar Moen.