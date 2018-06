3 skruer op for festen på Roskilde Festival 2018

Når hegnet væltes på Roskilde Festival i slutningen af juni, og spændte festivalgæster strømmer hen over marken, er 3 igen med som eksklusiv partner. Det betyder et toptunet netværk, førstehjælp til mobilen, lounge-møbler og 3Reload-boder med gratis opladning og en masse nye sociale aktiviteter.

Som noget helt nyt indtager 3 for første gang området Game-området, som rykker fra WEST til EAST under navnet 3GAME. Det sker i samarbejde med ngo’en GAME, der arrangerer gadeidræt i udsatte boligområder.

I 3GAME kan festivalgæster i opvarmningsdagene deltage i forskellige turneringer og konkurrencer, hvor alle kan være med. Fodbold, streetbasketball og panna er nogle af de aktiviteter, 3GAME byder på. Festivalgæsterne vil også kunne opleve celebrity wheelchair basket med blandt andre Wafande og Erika Jane samt årets fodboldkamp, hvor en række professionelle fodboldspillere møder Danmarks hjemløselandshold. Årets helt store konkurrence er 3DANCEOFF, hvor ngo’en Turning Tables og kendte danske DJ’s står for musikken, mens festivalgæster blandt andet kan deltage i danseworkshops.

”Vi er igen på Roskilde under konceptet ”ingen fest uden” – og i år er tanken, at vi udover at levere en god netværksoplevelse og opladning til alle mens festivalen står på, så vil vi også skabe mindeværdige oplevelser for de mange gæster, som ligger på teltpladsen, dagene inden musikken begynder. I samarbejde med GAME ønsker vi at omfavne mangfoldigheden på Roskilde Festival og skabe nye fællesskaber gennem sport, dans og bevægelse. Fokus er, at alle skal kunne være med i 3GAME”, siger Frederik Grønlund Scholten, Head of Marketing & CRM hos 3.

Netværket skal spille

Udover åbningen af 3GAME sikrer 3 vanen tro, at det fortsat voksende dataforbrug har de mest optimale vilkår. Kunder hos teleselskabet 3 brugte i 2017 tilsammen 51,5 TB data, hvilket er 30 % mere end i 2016. Fra 2015 til 2016 steg forbruget med hele 65 %. 3 forventer en markant stigning igen i år og har derfor opgraderet netværket yderligere for at sikre dækningen. 3 har i år 15 mastepositioner på og omkring camping- og festivalpladsen. Der er nemlig kommet en ekstra mast ved Workers Lounge, hvor der forventes at komme tryk på, når festivalen starter.

”Det er vores fornemmeste opgave at opgradere nettet, så brugerne får den ultimative oplevelse. Folk uploader billeder og videoer som aldrig før, og så er telefonen jo efterhånden blevet en livslinje til festivaler. Vi oplever en massiv stigning i dataforbruget på festivaler, og det betyder, at vi hvert år opgraderer og tuner vores udstyr og netværk”, siger Stefan Ring, 3’s netværksansvarlige på Roskilde Festival.

Nødhjælp til mobilen

Igen i år tilbyder 3 gratis mobilopladning i 12 opladningsstande (Reloadboder) og 13 loungemøbler med indbyggede stik til opladning på festivalpladsen. Alle loungemøbler, Reloadboder samt 3’s store Reload-stand i Trade Zone er udstyret med opladere, der kan levere ”fast charging”. Det betyder, at de første 60 % af batteriet på telefonen lades op på kun 30 minutter – så festivalgæster hurtigt kan komme tilbage til musikken.

Nødstedte mobilbrugere kan desuden komme forbi 3’s repair team i 3’s Reload-stand og få hjælp, hvis de har mistet deres telefon, eller den er gået i stykker.

Foto: Pressefoto/GAME