3 fortsætter kundevækst

3 fortsætter med at vækste i årets andet kvartal. På trods af, at telemarkedet ifølge 3 har været stille, har teleselskabet fået 12.000 nye kunder med ombord. Dermed lander den samlede kundebase på 1.305.000 kunder, og 3 går ud af andet kvartal med en omsætning på 651 millioner kr.

”Telemarkedet har været meget stille i første halvår af 2018, men vi fortsætter med at vækste, og det kan jeg kun være tilfreds med. I Q2 er det særligt lanceringen af Tyrkiet som nyt 3LikeHome-land, der har begejstret kunderne. Tyrkiet er et land, der længe har været stor efterspørgsel på, så det er ikke så overraskende, at 3 nu har styrket sin position yderligere blandt danskerne,” mener 3’s CEO, Morten Christiansen.

”3 er det første og indtil videre også det eneste teleselskab herhjemme, der har udviklet en teknologi, der understøtter eSIM. Derfor lancerede vi i samarbejde med Apple ’Apple Watch Cellular’, som rigtig mange kunder har taget god imod. Alt i alt er jeg godt tilfreds med kvartalets resultater - og jeg er stolt af de nye tiltag, som 3 har lanceret,” siger han.

Lancerer nye IoT-devices i år

Q2 var også kvartalet, hvor 3 indgik et samarbejde med den grønne delebilsordning GreenMobility. 3 leverer en IoT-platform, der fungerer på tværs af landegrænser, så GreenMobility kan udvide forretningen til 20 europæiske byer.

”3 har haft fokus på at innovere kerneproduktet, så vi kan supportere moderne, digitale virksomheder – som for eksempel GreenMobility. Den bølge fortsætter vi resten af 2018, hvor vi også lancerer nye IoT-devices til hjemmet, som er bundet op på netværket. Vi introducerer ligeledes kunderne for helt nye produkter, som de endnu ikke har set før i Danmark,” fortæller Morten Christiansen.

Serviceomsætningen i andet kvartal 2018 endte på 429 millioner kr., mens driftsresultatet før afskrivninger lød på 171 millioner kr.

