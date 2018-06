100.000 fans spiller VM Manager

For mange danske fodboldfans er et online managerspil med vennerne blevet en selvfølge til en slutrunde som fodbold VM i Rusland. Kort inden VM er der sat mere end 100.000 managerhold i VM managerspillet på holdet.dk, hvor fans dyster i en hyggelig duel imod hinanden.



Sportsklubber, studiegrupper og arbejdspladser danner i de næste fire uger rammen om en social managerdyst, hvor fans endelig kan få bevis på deres (bedre-)viden, og hvis alt flasker sig, vinde håneretten over vennerne.

“Der bliver dystet som aldrig før, og vi regner med at mere end 100.000 deltager. Det sjove er, at alle har deres egen måde at fejre deres gruppespil. Hvad end det er taberen, der skal give en omgang eller der holdes en decideret hyldestfest for vinderen, så er det især, det sociale der appellerer til de danske fodboldfans”, siger Ole Christensen fra Swush.com, der står bag spillet.

Mange danske firmaer har en tradition om at lave en managerdyst på kontoret. På nuværende tidspunkt findes der 4.000 firma-puljer, hvor over 20.000 deltager.

Nørderi på højt plan

Men én ting er at hygge sig med kollegaer og venner i en dyst på fodboldviden. Deltagerne investerer også meget tid på at følge med og sætte det helt rigtige hold.

Til EM 2016 oprettede danske fans i alt 140.000 hold. Hvert hold blev besøgt i gennemsnit 80 gange under EM, hvilket svarer til, at fans tjekkede og opdaterede deres hold to en halv gang om dagen under turneringen. Med Danmark til VM bliver det tal nok ikke mindre.

Netop Danmarks deltagelse afspejler sig også i de hjemlige fans’ spillervalg. Næsten 7 ud af 10 managers har således en dansker på deres managerhold.

“De spillere, som vi tror bliver populære, prisfastsættes generelt set lidt dyrere - og vi ved, at de danske spillere er populære. Så ud fra det må man sige, at vi spiller jo nok alle lidt med hjertet”, uddyber Ole Christensen.

VM Manager 2018 er et live opdateret managerspil baseret på VM 2018 i Rusland. Ud fra et virtuelt budget på 50 mio. skal man vælge 11 spillere. Man får point for præstationerne på banen og kan skifte ud på sit hold mellem hver af spillets syv runder. VM Manager 2018 starter i dag (torsdag) kl. 17.00.

Foto: Pressefoto