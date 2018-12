10 smartphones du skal holde øje med i 2019

2018 var et godt år for mobiltelefoner. Vi så store spring i regnekraft og fotoegenskaber, billige telefoner som ligner og føles som modeller, der koster tre gange så meget, og telefoner lavet af glas så langt øjet rækker.

Vil 2019 kunne toppe dén? Ud fra hvad der er på vej, er det meget muligt.

Næste år får vi 5G-telefoner, den første model fra en af de store spillere med ægte foldbar skærm samt endnu mere CPU-kraft. Og med lidt held endnu mere fremdrift inden for mobilkameraer.

Her de lanceringer, som ventes at have mest at byde på, og som du derfor skal holde øje med i 2019.

Samsung Galaxy S10 og Galaxy S10 Plus

The Galaxy S10 og S10 Plus vil være blandt de første flagskibstelefoner, som lanceres i 2019

Hvornår? Marts 2019

Vi ender nok med at anbefale, at du køber Galaxy Note 10 frem for Galaxy S10, når vi når slutningne af 2019. Men nu er det nu engang Galaxy S10 vi kommer til at se først og den der sætter tonen for Samsungs mobiler for 2019.

Den primære feature her er efterfølgeren til hakket. I stedet for en bue ned fra toppen af skærmen, kommer det til at se ud som om, at der er noget der har lavet et hul i den. Selvom det er lykkedes at lave fingeraftrykslæsere, som kan gemmes bag skærmen, er standard-kamerasensorer ikke lavet til at kunne gemmes væk på samme måde. Hullet er nødvendigt.

Ved første øjekast ser det mærkeligt ud. Men forhåbentlig vænner dine øje sig til det, og det vil ikke længere se ud som, at nogen har stjålet et par pixels fra din OLED-skærm.

Sony Xperia XZ4

Sony var stadig et stykke bag konkurrenterne i 2018. Kan de indhente det i 2019?

Hvornår? Marts 2019

Sony har kæmpet med at holde sig selv relevant som producent af high-end-telefoner. I 2018 klarede de sig dog ganske godt med deres Sony Xperia XZ3, som havde en OLED-skærm og langt lavere pris end konkurrenterne.

Sony Xperia XZ4 kan meget vel ligeledes imponere med sin skærmteknologi og benytte et aspect ratio på 21:9 uden hak. Det vil uden sammenligning gøre det til den mest filmegnede telefon til dato, eftersom den kommer tæt på standarden 2.39:1 anamorphic.

Sony designede eftersigende en 21:9 telefon allerede i 2017, Xperia X Ultra, men den blev aldrig lanceret.

Huawei P30 Pro

Huawei P20 Pro var god, men vi forventer endnu mere fra P30 Pro

Hvornår? Marts/April 2019

Hvis du ikke allerede er imponeret over Huaweis nuværende telefoner, så burde du være det. Efter de imponerende P20 Pro og Mate 20 Pro i 2018, ligger Huawei P30 Pro i toppen af vores ønskeseddel for 2019.

Det store spørgsmål er, hvad næste skridt bliver for Huawei kamerateknologi. Tidlige rapporter lyder på, at den vil benytte en hovedsensor på 38-megapixel, Sonys IMX607. Det kan dog blive svært at forbedre den allrede imponerede billedkvalitet i lav belysning, som vi kender fra P20 Pro.

Fra en brugers synspunkt er det måske nærmere hastig fremfor en drastisk øgning i billedkvaliteten, som Huawei er ude efter. P20 Pro er 6-7 sekunder om at tage et billede i dårlig belysning. Hvis det kan bringes ned til et sekund eller to, bliver P30 Pro endnu sjovere at bruge.

Motorola Moto G7 og G7 Plus

Moto G6 er den bedste budget-mobil fra 2018, så Moto G7 har en opgave foran sig

Hvornår? Marts/April 2019

Vi lever af at komme med anbefalinger. Ligeså meget som vi elsker ny tech, er vores nok vigtigste opgave at fortælle dig, hvilken mobil, bærbare, højttaler eller grafikkort du skal købe. Netop derfor er Moti G7 og Moto G7 Plus så vigtige.

Motorolas G-serie af mobiler er måske ikke de mest imponerende, men hvert år siden 2013 har de alligevel stået for den bedste værdi for pengene, til de der ønsker en god telefon, der ikke koster for meget.

Moto G7 forventes af have et dråbeformet hak, så der er mere plads til skærm på fronten, imens der er mindst to kameraer på bagsiden.

Alle de nyeste nyheder og rygter: Moto G7 | Moto G7 Plus

LG G8 ThinQ

G7 ThinQ var en glimrende smartphone uden nogen særlig interessante ffeatures. G8 bør forsøge at skille sig mere ud.

Hvornår? Maj 2019

LGs flagskib fra 2018, LG G7 ThinQ , skilte sig ud takket være sit vidvinkelkamera på bagsiden i stedet for det mere almindelige zoom-objektiv. I dag er der flere telefoner som har både zoom og vidvinkel. Herunder inkluderet LGs egen LG V40 ThinQ med fem kameraer.

Hvad LG så vil finde på nu for at holde sig relevant, er svært at sige. Vi har skrevet en længere artikel om hvad vi vil have i den kommende LG G8 ThinQ.

Som det ser ud nu, er prisen det vigtigste at få på plads. Beklager LG, men det bliver en hård kamp, hvis i vil konkurrere med Samsung Galaxy S10 på prisen.

Samsung Galaxy X

The foldbare Samsung Galaxy X kan gå hen og blive årets mest interessante telefon

Hvornår? Midten af 2019, Ubekræftet

Topkandidaten til prisen som den mærkeligste telefon i 2019 er let at udpege. Den går til Samsung Galaxy X, den foldbare telefon, som har været på trapperne i et halvt årti. Og den er her næsten.

En prototype af det foldbare monster blev spottet i 2018 til Samsungs Developer Conference.

OLED-skærmen og foldemekanismen er rent praktisk med til at drive udviklingen for Samsungs Infinity Flex display-teknolgi og har så futuristisk et design som muligt. OK, vi snakker måske ikke år-2002-futuristisk, men vi vil stadig gerne give den en chance.

Du får i korte træk en telefonformet enhed med skærm på hele ydersiden. Denne kan foldes ud og er nu på størrelse med en tablet. Det er en måde at lade telefonen klare nogle af de mere seriøse opgaver, som du ellers ville overlade til den bærbare. En ulempe: Den bliver meget sandsynligt vanvittigt dyr – nok til at få Galaxy S10 til at se billig ud.

OnePlus 7

OnePlus 6T tilføjede fingeraftrykslæser i skærmen og et mindre hak

Hvornår? Før slutningen af maj 2019

OnePlus trives med ”lækager” og smugkig i stedet for at holde sig til en stram og fast lanceringsplan. Og vi ved allerede, at den nye OnePlus-telefon, som nok kommer til at hedde OnePlus 7 , vil være udstyret med 5G mobilt internet.

Det vil gøre dem til de første, der tilbyder 5G mobilt internet. Og med mindre du bor i et land med den bedste mobile infrastruktur i verden, betyder det også at du ikke får brug for den ekstra hastighed i et stykke tid.

Når det er sagt, er ny teknologi stadig interessant. OnePlus hintede omkring dette til Qualcomms Snapdragon-konference i december 2018 og antydede, at telefonen vil benytte Snapdragon 855-processoren. Du kan desuden forvente de allerede eksisterende OnePlus-goder såsom fingeraftrykslæseren i skærmen og måske en større telefon i glas.

Den eneste ulempe er prisen. OnePlus har foreslået, at 5G-versionen af OnePlus 7 vil bliver noget dyrere, så vi håber, at der også kommer en almindelig 4G-version til os dødelige.

iPhone 11 og 11 Max

iPhone XS og XS Max var mindre opgraderinger, så vi har store forventninger til iPhone 11

Hvornår? September

Som altid vil der gå måneder, før vi ser nogen tilnærmelsesvist troværdige lækager vedrørende den næste iPhone. Apple kan godt lide at holde spændingen til den store dag, og den dag kommer højst sandsynligt først i september.

Af nuværende gætterier tales der om, at iPhone 11 måske vil få et kamera der skyder op fra bagsiden, et TouchBar-displan på siden og en stylus i stil med den vi kender fra iPad Pro.

Vi tror ikke på noget af det, men vi vil gerne ende med at tage fejl.

Google Pixel 4 and Pixel 4 XL

Pixel 3 og Pixel 3 XL har nogle af de bedste kameraer i en telefon – hvordan vil Pixel 4 gøre det bedre?

Hvornår? Oktober

Det er for tidligt for nogen større Pixel 4-lækager. Men der er allerede sluppet nogle få referencer ud omkring Androids primære mobil. Kodenavne blev spottet i ARCore developer-kittet. Det er det udviklere bruger, når de skal lave Android AR-apps.

"Bonito og Sargo" er meget vel kodenavnene for Pixel 4 og Pixel 4 XL. Dette antyder desuden, at de vil være egnet til næste generation af augmented reality.

En sådan funktion vil være i Googles favør, da det betyder, at de til den tid vil have en fordel i forhold fremfor konkurrenterne.

Xiaomi Mi 9

Flagskibstelefonen Mi 8 Pro er pakket med funktioner, men er stadig et sikkert valg. Vi vil gerne overraskes af Xiaomi i 2019

Hvornår? Ubekræftet

Dette er en meget vigtig tid for den kinesiske telefonproducent Xiaomi. Efter stor succes i Kina og Indien, bevæger mærket sig nu vest på. Og det er endelig kommet til skandinavien i 2018.

Og selvom USA nok var et bedre mål, takket være friktionen imellem den amerikanske regering og kinesiske giganter som Huawei og ZTE, er Xiaomis intentioner klare.

Firmaet har mange telefoner, men Xiaomi Mi 9 vil være en af flagskibstelefonerne for 2019. Du kan forvente en større skærm, fingeraftrykslæser i skærmen og vigtigst af alt for de mange indkøbere, en lavere pris end Samsung og Apple, hvis vi kigger på sammenlignelige telefoner.